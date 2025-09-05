Війна в Україні закінчиться, або за це доведеться заплатити — нова заява Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що війна в Україні закінчиться «або за це доведеться заплатити».

Про це глава Білого дому сказав під час виступу із заявою про перейменування Міністерства оборони на «Міністерство війни».

Він похвалився, що поклав кінець семи війнам, і війну в Україні чекає «те саме».

«Ми з іншою (війною в Україні) ми також впораємося. Але це виявилося трохи складнішим, ніж я думав. Але це буде зроблено, або буде пекельна розплата», — сказав Трамп.

Також він пообіцяв розібратися із гарантіями безпеки для України.

«Що ж, ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, так що ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди чекають на це. Ми допоможемо їм. Ми… Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, і вони хочуть, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося», — наголосив президент США.

Нагадаємо, за інформацією NBC News, США погодилися на моніторинг буферної зони в Україні.