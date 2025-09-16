Війна в Україні "закінчиться через 60 або 90 днів": у Трампа назвали умову

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив — якщо Європа «зробить свій внесок» у скорочення доходів від російської нафти, то війна в Україні може закінчитися вже через 60 або 90 днів.

Про це міністр сказав у спільному інтерв’ю агентствам Reuters і Bloomberg.

Бессент акцентував, що країни Європи мають активніше долучатися до скорочення російських нафтових доходів і припинення війни.

Він зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа не планує запроваджувати додаткові мита на китайські товари з метою обмеження закупівель Пекіном російської нафти, якщо тільки європейські держави не встановлять високі мита проти КНР та Індії.

«Ми очікуємо, що європейці зроблять свій внесок, і ми не будемо рухатися вперед без європейців», — сказав міністр фінансів США.

Він нагадав, що Трамп закликає запровадити мита на рівні 50-100% для Китаю та Індії, аби позбавити Москву основного джерела доходів — експорту нафти.

Бессент також розкритикував європейські країни, які досі купують російську нафту або нафтопродукти з Індії, вироблені з російської сировини, наголошуючи, що ці закупівлі фактично підтримують фінансування війни.

«Я гарантую вам, що якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або 90 днів«, — наголосив американський міністр.

Він заявив, що США готові разом із європейськими партнерами обговорювати нові санкції проти російських компаній, включно з «Роснефтью» та «Лукойлом», а також шукати шляхи активнішого використання заморожених російських суверенних активів, арештованих після вторгнення 2022 року. Серед можливих кроків — вилучення частини коштів із заморожених 300 млрд дол. або створення спеціальної юридичної структури, яка могла б забезпечувати кредити для України.

Нагадаємо, Трамп заявив, що війна в Україні виявилася «дуже складною» для врегулювання. Він сказав, що основною перешкодою для миру є начебто особиста «ненависть» між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Невдовзі після цієї заяви президент США оголосив про готовність запровадити серйозні санкції проти РФ, коли країни НАТО припинять закуповувати російську нафту. Трамп також закликав країни Альянсу запровадити мита на китайські товари розміром 50-100%, щоб зменшити вплив Пекіну на економіку РФ.