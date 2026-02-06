ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Політика
Війна в Україні змушує ЄС миритися з Туреччиною: деталі від Politico

Комісарка ЄС Марта Кос відвідує Анкару, щоб «розморозити» відносини, які роками перебували у кризі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Прапори Туреччини, ЄС та України

Прапори Туреччини, ЄС та України / © ТСН

Європейський Союз готується до масштабного відновлення партнерства з Туреччиною на тлі переговорів про мир в Україні. Брюссель вбачає в Анкарі ключового гаранта безпеки в Чорноморському регіоні та потенційного миротворця, попри претензії до демократії Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про це повідомляє Politico.

Після тривалого періоду, коли Туреччину в ЄС розглядали радше як виклик, Брюссель дедалі частіше сприймає її як частину можливого розв’язання проблем. На тлі пожвавлення мирних переговорів щодо України потенційна участь Туреччини у формуванні післявоєнної архітектури безпеки — зокрема в ролі миротворця та ключового посередника в Чорноморському регіоні — надає їй статусу стратегічно важливого партнера для ЄС.

Водночас європейські інституції зберігають обережність у відносинах з Анкарою через відступ від демократичних норм та переслідування опозиції режимом Ердогана.

З метою пожвавлення діалогу єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у 6 лютого здійснить візит до Туреччини.

«Туреччина буде для нас дуже важливим партнером»

«Мир в Україні змінить реалії в Європі, особливо в Чорноморському регіоні. Туреччина буде для нас дуже важливим партнером. Підготовка до миру та стабільності в Європі означає підготовку міцного партнерства з Туреччиною«, — зазначила вона напередодні поїздки у письмовій заяві для видання.

Разом із тим відносини між ЄС і Туреччиною тривалий час погіршувалися — зокрема через посилення авторитарних тенденцій за правління Ердогана та тиск на опозиційних політиків. Попри офіційний статус кандидата на вступ до Євросоюзу, переговорний процес фактично перебуває у замороженому стані від 2018 року.

«В останніх звітах ЄС щодо розширення ми бачили відхід від стандартів ЄС, особливо у сфері верховенства права та демократії. Я знаю, що Туреччина має дуже довгу демократичну традицію та сильне громадянське суспільство, і саме це потрібно посилювати, щоб відновити довіру між ЄС і Туреччиною», — зазначила Кос.

Символічний крок до зближення ЄС і Туреччини

Під час перебування в Анкарі вона як символічний крок до зближення візьме участь у підписанні угоди між Європейським інвестиційним банком і Туреччиною про виділення 200 млн євро на розвиток відновлюваної енергетики. ЄІБ припинив нове фінансування Туреччини 2019 року через суперечки довкола буріння енергоресурсів поблизу Кіпру.

Окрім цього, у п’ятницю Єврокомісія оприлюднить дослідження щодо «просування міжрегіональної порядку денного взаємопов’язаності» з Туреччиною, Центральною Європою та Південним Кавказом. Документ, з яким ознайомилося видання, визначає необхідні інвестиції для розвитку транспортних, торговельних, енергетичних і цифрових маршрутів уздовж Транскаспійського коридору, що з’єднує Китай, Центральну Азію, Південний Кавказ і Чорне море.

Втім, ці кроки мають радше декларативний характер і не повністю відповідають очікуванням Анкари, яка наполягає на модернізації угоди про митний союз, чинної від 1995 року.

Стратегічною метою Туреччини залишається вступ до ЄС

Водночас зміни у світовій геополітиці та торговельній політиці, ініційовані президентом США Дональдом Трампом, можуть знову зблизити Європу і Туреччину.

«Світ змінюється, і історія прискорюється. Відносини між Туреччиною та ЄС також мають адаптуватися. Зміцнити ці відносини можна, спираючись на взаємні інтереси. Ми сподіваємося втілити цю філософію в дуже конкретний спосіб. Стратегічною метою Туреччини залишається вступ до Європейського Союзу, і саме це має бути орієнтиром у наших відносинах», — зазначила пані посол Туреччини при ЄС Япрак Балкан.

Повернення до активних переговорів про членство Туреччини в ЄС наразі не розглядається. Водночас, за словами Кос, «нам потрібно подивитися на наші відносини з Туреччиною свіжим поглядом».

«Мій візит до Анкари… спрямований на відновлення довіри та пошук шляхів зробити наші економічні відносини більш ефективними для обох сторін», — зазначила вона.

Нагадаємо, торік у листопаді Туреччина заявила, що готова відправити своїх військових до складу міжнародних миротворчих сил в Україні для забезпечення гарантій безпеки після завершення війни. Такий крок можливий лише після встановлення режиму припинення вогню та чіткого визначення мандата і рамок місії.

У січні 2026 року очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що завершення війни в Україні вимагає не просто угоди між Києвом і Москвою, а повного перегляду безпекової архітектури Європи. Він наголосив, що мир має включати моніторинг, зміцнення українського стримування та механізми реагування на порушення. Фідан підкреслив готовність Туреччини гарантувати безпеку в Чорному морі, водночас критикуючи США за зниження лідерської активності.

