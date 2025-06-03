Війна вступає в небезпечну фазу: WSJ попереджає про підступні плани Путіна на літо

Володимир Путін / © Associated Press

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Війна, яка давно зайшла в глухий кут, вступає в небезпечну фазу, коли обидві сторони, схоже, мають намір до ескалації, а перспективи мирної угоди за посередництва США відступають.

Про це пише The Wall Street Journal.

«Нетривала зустріч української та російської делегацій у Стамбулі 2 червня призвела до прогресу з гуманітарних питань, але не просунула сторони навіть до тимчасового перемир’я», — зазначають журналісти.

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У будь-якому випадку, пропозиція путінського режиму, про яку повідомили пропагандисти, мало чим відрізнялася від максималістських вимог, які Москва висувала впродовж кількох попередніх місяців: офіційне визнання чотирьох спірних українських територій частиною Росії, виведення українських військ із цих районів та дотримання Києвом політики нейтралітету.

«Це була ще одна ознака того, що Росія сповнена рішучості продовжувати війну, яку вона почала. Україна, тим часом, продовжуватиме сміливі кроки на свій захист», — йдеться у статті.

У Вашингтоні, схоже, єдиний тиск походить від Конгресу. Сенатори Ліндсі Грем (республіканець, Південна Кароліна) і сенатор Річард Блюменталь (демократ, штат Коннектикут) планують наступного тижня представити закон, який запровадить високі тарифи для країн, які купують російську енергію та уран. Якщо цю пропозицію буде прийнято, а Трамп не накладе вето, покарання буде супроводжуватисяновим прийняттям санкцій, які готує Європейський Союз.

Одне із запитань полягає в тому, чи підштовхнуть ці атаки адміністрацію до більш глибокого втручання в мирний процес — або підуть геть, як американські чиновники неодноразово погрожували зробити. Минулого тижня Трамп дав Путіну двотижневий термін, погрожуючи «відповісти трохи інакше», якщо він дійде висновку, що російський лідер тягне його за собою.

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Обіцянка Трампа піти з переговорів є нереалістичною, вважають деякі аналітики. «Відхід продовжить бойові дії. Це було б визнанням невдачі», — сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні.

Нагадаємо, у Стамбулі 2 червня завершився новий раунд переговорів між Україною та Росією. Сторони домовилися про нові обміни певних категорій військовополонених у форматі «всіх на всіх». Також Київ передав Москві список викрадених українських дітей, яких потрібно повернути.