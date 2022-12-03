Війна, яку розпочала РФ, здійснює руйнівний вплив на українських дітей - ООН

Про це заявила незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування воєнних злочинів РФ, - пише Укрінформ.

Руйнування шкіл позначається на доступності освіти, у тому числі в деокупованих районах Харківської та Херсонської областей, зазначать експерти.

Є руйнування цивільної інфраструктури, енергетичних і транспортних мереж.

Експерти ООН нагадали, що цивільна інфраструктура захищена міжнародним гуманітарним правом, тож вони «мають намір детально вивчити це питання» та подати доповідь Раді ООН з прав людини в березні наступного року.

«Відповідно до нашого мандата, ми продовжимо розслідувати порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права та пов'язаних з ними злочинів і - де це можливо - намагатимемося встановити винних», - зауважили члени комісії.

За даними ООН, унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 6557 цивільних осіб, 10 074 дістали поранення. Але. звісно, реальні цифри значно вищі через обмеження доступу до зони бойових дій. ТСН.ua зібрав усі найстрашніші терористичні атаки Росії проти мирних українців.

Нагадаємо, що раніше в ООН назвали "критичною" гуманітарну ситуацію на півдні України. В ООН зазначили, що сподіваються за підтримки влади покрити основні потреби людей у Херсоні, якщо буде можливо підтримувати той самий рівень допомоги, що була спрямована протягом останніх двох тижнів.

Також читайте До України їде верховний комісар ООН з прав людини: що відомо про візит

Читайте також:

Варварські атаки Москви: воєнний злочин проти українців - різка реакція Європи, США, ООН