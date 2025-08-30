ТСН у соціальних мережах

Війна з Україною буде продовжена - Генштаб РФ

Генштаб РФ уточнює завдання на осінь і підтвердив, що «спецоперація» буде продовжена

Наталія Магдик
Російськіі військовіі

Російськіі військовіі / © Associated Press

Начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов повідомив, що виконання завдань спеціальної військової операції Об’єднаною групою військ буде продовжено наступальними діями.

Про це пишуть росЗМІ.

«Виконання завдань спеціальної воєнної операції Об’єднаною групою військ (сил) буде продовжено веденням наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання групуванням військ на напрямках на осінній період», — цитує його слова Міністерство оборони.

За його словами, Генштаб активно працює над уточненням завдань на осінь, і спецоперація буде продовжена наступальними діями. За його словами, на даний момент стратегічна ініціатива повністю знаходиться у російських військ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нещодавно Дональд Трамп знову різко висловився щодо Володимира Зеленського, заявивши, що український президент «не зовсім невинний» у тому, як відбувається врегулювання війни. Тобто Трамп критикує дії Зеленського у контексті ведення конфлікту.

