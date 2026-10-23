"Війна за Донбас": Рубіо озвучив бачення США щодо завершення конфлікту в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо спрощено описав російсько-українську війну як боротьбу за Донбас, який Москва намагається захопити військовим шляхом, але Україна відмовляється віддавати. За його словами, для завершення бойових дій сторонам доведеться шукати компроміс за посередництва США.

Про це Рубіо заявив в інтерв’ю індійському виданню India Today, опублікованому на сайті Державного департаменту США.

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«Люди продовжують говорити, що це „війна в Україні“. Ця війна — за Донбас. Вона за один регіон країни», — сказав очільник американського Держдепу.

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Він стверджує, що йдеться приблизно про 11% території України, яку Росія прагне захопити, але не може здобути військовим шляхом. Водночас, за словами Рубіо, Україна не хоче віддавати ці території, маючи для цього вагомі причини.

«З міркувань суверенітету та власної довгострокової безпеки», — пояснив держсекретар позицію Києва.

Рубіо вважає, що завершення війни потребуватиме поступок з обох сторін. Він заявив, що конфлікт не вдасться розв’язати на полі бою, а припинити його можна буде лише дипломатичним шляхом.

«Питання полягає в тому, чи можна досягти результату, за якого обидві сторони отримають певну вигоду, але також підуть на поступки й доведуть це до кінця», — зазначив він.

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За словами Рубіо, Сполучені Штати готові й надалі виступати посередником у переговорах між Києвом і Москвою. Водночас він визнав, що сама зустріч сторін не гарантує розв’язання проблеми.

«У нас немає жодних шансів вирішити її, якщо ми не зможемо звести їх разом», — наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України провести тристоронню зустріч на рівні команд уже в першій половині листопада.

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