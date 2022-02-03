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Війна за мир: дивіться онлайн ток-шоу "Право на владу" 3 лютого

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Війна за мир: дивіться онлайн ток-шоу "Право на владу" 3 лютого

Москва продовжує воєнний шантаж, Україна та наші міжнародні партнери намагаються запобігти найгіршому сценарію.

  • На що розраховує Путін?
  • Від чого нині залежить подальший розвиток подій?
  • Чи можна запобігти вторгненню?
  • Про що ведуться переговори з Росією?
  • Чим допоможуть Україні союзники, якщо Росія піде у наступ?
  • Чи змусять Україну виконати капітуляційні Мінські домовленості?
  • Як тривожні очікування позначились на економіці та як дати цьому раду?

Про це - в першому випуску програми "Право на владу", яка 3 лютого повертається в ефір "1+1".

Гості:

  • секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов,
  • головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,
  • міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
  • тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін,
  • голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк,
  • міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
  • надзвичайний та повноважний посол України в Білорусі (2010-2011) Роман Безсмертний,
  • голова партії "Голос" Кіра Рудик,
  • лідер партії "Наші" Євгеній Мураєв,
  • голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок,
  • надзвичайний і повноважний посол України у Німеччині Андрій Мельник,
  • народний депутат (група "За майбутнє") Дмитро Лубінець,
  • адвокат, блогер Марк Фейгін (Росія),
  • старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Дивіться "Право на владу" в четвер, 3 лютого, о 21:45 на телеканалі "1+1" та онлайн на сторінках ТСН.ua у YouTube та Facebook.

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