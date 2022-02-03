Війна за мир: дивіться онлайн ток-шоу "Право на владу" 3 лютого

Москва продовжує воєнний шантаж, Україна та наші міжнародні партнери намагаються запобігти найгіршому сценарію.
- На що розраховує Путін?
- Від чого нині залежить подальший розвиток подій?
- Чи можна запобігти вторгненню?
- Про що ведуться переговори з Росією?
- Чим допоможуть Україні союзники, якщо Росія піде у наступ?
- Чи змусять Україну виконати капітуляційні Мінські домовленості?
- Як тривожні очікування позначились на економіці та як дати цьому раду?
Про це - в першому випуску програми "Право на владу", яка 3 лютого повертається в ефір "1+1".
Гості:
- секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов,
- головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
- тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін,
- голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк,
- міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
- надзвичайний та повноважний посол України в Білорусі (2010-2011) Роман Безсмертний,
- голова партії "Голос" Кіра Рудик,
- лідер партії "Наші" Євгеній Мураєв,
- голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок,
- надзвичайний і повноважний посол України у Німеччині Андрій Мельник,
- народний депутат (група "За майбутнє") Дмитро Лубінець,
- адвокат, блогер Марк Фейгін (Росія),
- старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.
Дивіться "Право на владу" в четвер, 3 лютого, о 21:45 на телеканалі "1+1" та онлайн на сторінках ТСН.ua у YouTube та Facebook.