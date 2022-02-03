Війна за мир: дивіться онлайн ток-шоу "Право на владу" 3 лютого

Війна за мир: дивіться онлайн ток-шоу "Право на владу" 3 лютого

Москва продовжує воєнний шантаж, Україна та наші міжнародні партнери намагаються запобігти найгіршому сценарію.

На що розраховує Путін?

Від чого нині залежить подальший розвиток подій?

Чи можна запобігти вторгненню?

Про що ведуться переговори з Росією?

Чим допоможуть Україні союзники, якщо Росія піде у наступ?

Чи змусять Україну виконати капітуляційні Мінські домовленості?

Як тривожні очікування позначились на економіці та як дати цьому раду?

Про це - в першому випуску програми "Право на владу", яка 3 лютого повертається в ефір "1+1".

Гості:

секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов,

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін,

голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк,

міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,

надзвичайний та повноважний посол України в Білорусі (2010-2011) Роман Безсмертний,

голова партії "Голос" Кіра Рудик,

лідер партії "Наші" Євгеній Мураєв,

голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок,

надзвичайний і повноважний посол України у Німеччині Андрій Мельник,

народний депутат (група "За майбутнє") Дмитро Лубінець,

адвокат, блогер Марк Фейгін (Росія),

старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Дивіться "Право на владу" в четвер, 3 лютого, о 21:45 на телеканалі "1+1" та онлайн на сторінках ТСН.ua у YouTube та Facebook.