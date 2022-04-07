"Війна за парканом нашої країни": Лукашенко заявив, що переговори між Україною і РФ не можливі без Білорусі

"Війна за парканом нашої країни": Лукашенко заявив, що переговори між Україною і РФ не можливі без Білорусі

За його словами, ця позиція доведена до глави МЗС.

Олександ Лукашенко вважає, що переговори між Україною і Російською Федерацією не можуть відбуватися без участі Білорусі

Про це він заявив на розширеному засіданні Радбезу.

За словами Лукашенка, наразі білоруському МЗС ця позиція доведена, відомство має її реалізувати.

"Якщо ви нас ув'язали в це - насамперед західні країни, там, на цих переговорах, має прозвучати позиція Білорусі. Ми виходимо не з того, що нас в один кошик занурили з Росією. Ні. Ми виходимо з того, що ця війна за парканом нашої країни і вона дуже впливає на ситуацію в Білорусі. Жодних сепаратних договорів за спиною Білорусі бути не може", - зауважив він.

Мовляв, Москва позицію Мінська розуміє. Втім, це суперечить задуму Заход. "Але не означає, що ми маємо танцювати під дудку Заходу", - висловився Лукашенко.

Крім того, він радить "шукати щастя у себе": "Три слов'янські народи повинні нарешті, усвідомивши те, що відбувається у світі в глобальному плані, сісти за стіл і домовитися. Домовитись на рівних".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський не впевнений, що Білорусь відкрито не вступить у російську війну проти України. Глава держави наголосив в інтерв'ю українським ЗМІ: "Ракети летіли від нього (Лукашенка - Ред.). Він прекрасно це розуміє".

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