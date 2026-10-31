Війна затягнеться до 2027 року: що Рубіо сказав європейським дипломатам

Війна в Україні

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Державний секретар США Марко Рубіо не сподівається, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на будь-яку угоду щодо України до весни 2027 року. Таке враження склалося у європейських дипломатів після приватних розмов із главою американської дипломатії.

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» у Вашингтоні Алекс Рауфоглу в мережі Х.

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За інформацією трьох високопоставлених європейських чиновників, із якими журналіст поспілкувався в Атланті під час саміту міністрів закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20), протягом останніх двох днів Рубіо в приватних розмовах із західними дипломатами висловлював сумніви щодо готовності Путіна домовлятися про завершення війни проти України.

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Зокрема, співрозмовники Рауфоглу розповіли, що після цих переговорів у європейських представників склалося враження: держсекретар США не вірить у можливість досягнення будь-якої домовленості з російським президентом раніше весни 2027 року.

Журналіст також звернув увагу на суперечність між публічними дипломатичними жестами Вашингтона та приватними оцінками Рубіо. Адміністрація президента США Дональда Трампа запрошує Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, однак сам держсекретар, за словами джерел, сумнівається, що російський лідер взагалі приїде на цю зустріч.

Окремо Рауфоглу повідомив про позицію Рубіо щодо можливого членства України в НАТО як гарантії безпеки. За словами джерел журналіста, держсекретар назвав такий сценарій нереалістичним у короткостроковій перспективі та зазначив, що Путін ніколи на нього не погодиться.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо також скептично висловився про перспективи дипломатичного завершення війни Росії проти України. За його словами, американська сторона продовжує шукати відповідь на питання, чи можна досягти мирної домовленості шляхом переговорів.

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