Війну в Україні може завершити спалах революції в Росії: командир ЗСУ розповів, що робити

Мітинг росіян поблизу Кремля / © Associated Press

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Соціальна напруженість та нестабільність у Росії можуть стати головним чинником для завершення війни на користь України. Командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов «Перун» пояснив, які кроки ЗСУ здатні спровокувати кризу та навіть революцію в РФ.

Про це повідомляє «24 Канал».

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Революція в Росії — що може її спровокувати

Філатов заявив, що Україні варто шукати рішення, здатні змусити російську владу вдаватися до непопулярних кроків.

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За словами командира 1-го ОШП, посилення соціальної напруженості у російському суспільстві може стати важливим фактором для України. Що швидше в Росії вдасться запустити процес повної мобілізації, то більше внутрішніх проблем з’являтиметься у суспільстві агресора, а влада не зможе їх ефективно вирішувати.

«І так історично складається, що Росія дуже тяжко переживає революцію. Тому я вважаю, що для України революція всередині Росії — це, мабуть, один з найбільш важливих аспектів для завершення нашої війни», — наголосив «Перун».

Україна має зберігати ініціативу на фронті

Він також згадав марш власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина на Москву, який, на думку Філатова, продемонстрував існування серйозних передумов для внутрішнього розколу в Росії. Для посилення спротиву всередині країни-агресорки Україна, за словами командира, має зберігати ініціативу на фронті.

Окрему роль у створенні кризи серед російських військ «Перун» відвів південному напрямку. Зокрема, йдеться про порушення логістичного сполучення окупованого Криму з іншими територіями. На думку командира 1-го ОШП, гуманітарна криза на півострові могла б суттєво послабити позиції російських сил.

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«Але наразі ті всі заходи, які доволі динамічно проводились, поки що поступова динаміка знижується. І ми бачимо, що у нас наразі нема таких можливостей, щоб ми активно спонукали противника на цій ділянці до колапсу», — резюмував Філатов.

До слова, за прогнозом британського полковника Геміша де Бреттон-Гордона, мобілізація 300 тис. росіян може призвести до краху режиму президента РФ Володимира Путіна. Досі Кремль уникав відправки на фронт етнічних росіян із Москви та Петербурга, використовуючи ув’язнених, найманців і нацменшини, проте нова хвиля зачепить заможніші родини. Масове повернення загиблих «призовників звідти» повторить сценарій війни в Афганістані та викличе гнів матерів, що стане реальною загрозою для диктатора і змусить його обирати між продовженням війни та визнанням провалу.

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