Війну в Україні можна порівняти з найтемнішими сторінками європейської історії – прем'єр Бельгії

Війну в Україні можна порівняти з найтемнішими сторінками європейської історії – прем'єр Бельгії

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кру заявив, що агресію Росії в Україні можна порівняти з найтемнішими сторінками європейської історії і серце розриває те, що щось подібне все ще може статися в Європі.

Де Кру додав, що не може бути безкарності за воєнні злочини.

Про це бельгійськи прем’єр сказав, виступаючи в місті Гент після рідкісного спільного засідання урядів Нідерландів та Бельгії, пише CNN.

Де Кру запевнив, що і Бельгія, і Нідерланди докладуть зусиль для того, щоб все було задокументовано в надії, що може відбутися судове переслідування "за жахливі історії, які ми чуємо про зґвалтування жінок, зґвалтування дівчат".

Бельгійський прем’єр також сказав, що уряд країни підтримує Міжнародний кримінальний суд і Комісію з розслідування, створену Радою ООН з прав людини, а також шукає можливості скерувати експертів-криміналістів до України.

"Це перший крок до того, щоб варвари, які це зробили, були притягнуті до відповідальності", – додав Де Кру.

Нагадаємо, 14 квітня після відвідин Бучі прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що воєнні злочини в Україні є реальними, це не фейк.

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