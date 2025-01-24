Війну в Україні неможливо завершити за 100 днів: заява МЗС РФ 

Війну в Україні не можна завершити за 100 днів без реалістичної позиції з боку США.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає "ТАРС".

"Я хотів би спочатку зрозуміти, на якій основі американська сторона збирається рухатися до врегулювання. Якщо на основі тих сигналів, які ми чуємо останніми днями, то це не вийде ні за 100 днів, ні за більше", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що якщо Путін відмовиться від переговорів про завершення війни Росії проти України, Вашингтон запровадить нові санкції щодо країни-агресорки — таке заявив президент США Дональд Трамп. З його слів, будь-які переговори мають забезпечити не тимчасове перемир’я, а довготривалий мир із врахуванням інтересів усіх сторін.

Очевидно, у Кремлі слова Дональда Трампа сприйняли серйозно. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков визнав, що Москва бачить можливість досягнення домовленостей з новою адміністрацією США. Щоправда, чиновник додав, що наразі в Кремлі не можуть оцінити ступінь договороздатності команди Трампа.

Крім того, Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику з питань України та Росії Кіту Келлогу закінчити війну Росії проти України за 100 днів, пише The Wall Street Journal. Щоправда, впевненість в успіху місії Келлога поділяють не всі.

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