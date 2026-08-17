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«Війни могло не бути»: дипломат назвав фатальну помилку Заходу щодо України
Водночас основна відповідальність за війну лежить саме на російському диктаторі.
Захід опосередковано сприяв російській агресії проти України, оскільки відмова прийняти Україну до НАТО могла дати Путіну підстави вважати її своєю зоною впливу.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив перший посол Нідерландів в Україні у 1992–1996 роках Роберт Серрі.
Зокрема, він розкритикував рішення Заходу не запросити Україну до НАТО на Бухарестському саміті 2008 року. Замість конкретного Плану дій щодо членства в Альянсі Київ отримав лише неформальну обіцянку щодо можливого вступу в майбутньому, але без чітких термінів чи гарантій.
«Насправді це означало, що Україну залишили у своєрідній „сірій зоні“ між Путіним і НАТО. І Путін вирішив, що Україна — це його „задній двір“. Після цього, як ви знаєте, він пішов у Грузію, а потім вирішив піти в Україну», — сказав дипломат.
Серрі водночас наголосив, що це не означає покладання відповідальності за війну на НАТО.
«Тому, хоча я категорично відкидаю тезу, ніби НАТО відповідальне за цю війну, — це неправда, уся відповідальність лежить на Путіні, — але водночас НАТО все ж відіграло певну роль у цій драмі», — додав він.
Серрі висловив переконання, що російсько-української війни могло ніколи не статися, якби НАТО у 2008 році дало конкретнішу відповідь на прагнення України стати членом Альянсу.
«Але тодішнє мислення Заходу було іншим. Україна залишалася певною мірою terra incognita — країною, щодо якої ніхто не знав, що робити. Україна просила членство в ЄС, просила членство в НАТО, але її не сприймали достатньо серйозно», — зазначив дипломат.
За його словами, частково таке ставлення мало об’єктивні причини.
«Частково для цього були об’єктивні причини: корупція, внутрішні проблеми держави. На той момент країна, справді, не була готовою до таких кроків», — додав Серрі.
Разом із тим колишній посол переконаний, що російську агресію проти України не можна пояснювати лише особистими рішеннями Путіна.
«Це все значно глибше. У Росії є відчуття, ніби вона втратила щось, що начебто належить їй. Це також пов’язано з претензіями на спадщину Київської Русі, що я вважаю абсурдним», — сказав він.
Серрі зазначив, що подібні настрої, на його думку, справді присутні серед багатьох росіян.
«Якщо подивитися на багатьох людей у Росії, то це відчуття там справді є. Тож у певному сенсі ця війна могла бути неминучою, якщо російське керівництво за Путіна обрало метою повернення України під контроль Москви та відновлення імперії», — пояснив дипломат.
Він додав, що за такого сценарію повномасштабне вторгнення могло стати закономірним наслідком обраної Кремлем політики.
«У такому разі повномасштабне вторгнення здається закономірним наслідком цієї політики», — сказав Серрі.
Раніше повідомлялося, що Росія й досі не готова завершити війну в Україні на будь-яких умовах, які не передбачають виконання її максималістських вимог.
Ми раніше інформували, що у Кремлі поскаржилися, що США допомагають Україні завдавати ударів по території Росії, Москва уже передала Вашингтону запит щодо постачання зброї Києву та чекає на відповідь.