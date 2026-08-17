«Війни могло не бути»: дипломат назвав фатальну помилку Заходу щодо України

Диктатор Путін / © Associated Press

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Захід опосередковано сприяв російській агресії проти України, оскільки відмова прийняти Україну до НАТО могла дати Путіну підстави вважати її своєю зоною впливу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив перший посол Нідерландів в Україні у 1992–1996 роках Роберт Серрі.

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Зокрема, він розкритикував рішення Заходу не запросити Україну до НАТО на Бухарестському саміті 2008 року. Замість конкретного Плану дій щодо членства в Альянсі Київ отримав лише неформальну обіцянку щодо можливого вступу в майбутньому, але без чітких термінів чи гарантій.

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«Насправді це означало, що Україну залишили у своєрідній „сірій зоні“ між Путіним і НАТО. І Путін вирішив, що Україна — це його „задній двір“. Після цього, як ви знаєте, він пішов у Грузію, а потім вирішив піти в Україну», — сказав дипломат.

Серрі водночас наголосив, що це не означає покладання відповідальності за війну на НАТО.

«Тому, хоча я категорично відкидаю тезу, ніби НАТО відповідальне за цю війну, — це неправда, уся відповідальність лежить на Путіні, — але водночас НАТО все ж відіграло певну роль у цій драмі», — додав він.

Серрі висловив переконання, що російсько-української війни могло ніколи не статися, якби НАТО у 2008 році дало конкретнішу відповідь на прагнення України стати членом Альянсу.

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«Але тодішнє мислення Заходу було іншим. Україна залишалася певною мірою terra incognita — країною, щодо якої ніхто не знав, що робити. Україна просила членство в ЄС, просила членство в НАТО, але її не сприймали достатньо серйозно», — зазначив дипломат.

За його словами, частково таке ставлення мало об’єктивні причини.

«Частково для цього були об’єктивні причини: корупція, внутрішні проблеми держави. На той момент країна, справді, не була готовою до таких кроків», — додав Серрі.

Разом із тим колишній посол переконаний, що російську агресію проти України не можна пояснювати лише особистими рішеннями Путіна.

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«Це все значно глибше. У Росії є відчуття, ніби вона втратила щось, що начебто належить їй. Це також пов’язано з претензіями на спадщину Київської Русі, що я вважаю абсурдним», — сказав він.

Серрі зазначив, що подібні настрої, на його думку, справді присутні серед багатьох росіян.

«Якщо подивитися на багатьох людей у Росії, то це відчуття там справді є. Тож у певному сенсі ця війна могла бути неминучою, якщо російське керівництво за Путіна обрало метою повернення України під контроль Москви та відновлення імперії», — пояснив дипломат.

Він додав, що за такого сценарію повномасштабне вторгнення могло стати закономірним наслідком обраної Кремлем політики.

«У такому разі повномасштабне вторгнення здається закономірним наслідком цієї політики», — сказав Серрі.

Раніше повідомлялося, що Росія й досі не готова завершити війну в Україні на будь-яких умовах, які не передбачають виконання її максималістських вимог.

Ми раніше інформували, що у Кремлі поскаржилися, що США допомагають Україні завдавати ударів по території Росії, Москва уже передала Вашингтону запит щодо постачання зброї Києву та чекає на відповідь.

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