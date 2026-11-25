Борис Джонсон / © Getty Images

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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував те, що він вважає «слабкістю західної стратегії в Україні».

Про це «Джонсонюк» сказав в інтерв’ю Sky News.

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Він нагадав, що 2008 року тодішній президент США Джордж Буш був не проти вступу України до Північноатлантичного альянсу. Однак, європейські країни, зокрема Німеччина на чолі з Ангелою Меркель на вимогу Путіна заблокували цю можливість.

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«Не думаю, що ця війна взагалі почалася б, якби Україна справді була членом НАТО до 2014 року. Або хоча б до 2022 року», — заявив Борис Джонсон.

Джонсон розкритикував «хронічну та непотрібну відмову по обидва боки Атлантики визначити наші цілі в цій війні, а також відмову пояснити, як саме ми бачимо українців, ким ми їх вважаємо і як ми бачимо майбутнє України».

На думку експрем’єра, це є «головною перешкодою на шляху до миру», що ґрунтується на «ганебній невизначеності» та «половинистій рішучості».

Він додав, що це «затримує те, що в іншому випадку було б неминучою перемогою вільної, суверенної та успішної України».

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Нагадаємо, Джонсон був прем’єр-міністром Британії на момент повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року і виступає за більш жорсткий підхід проти Росії з моменту, коли залишив посаду. У виданні нагадують, що на початку повномасштабного вторгнення Джонсон був найпопулярнішим іноземним лідером серед українців, близько 90% опитаних ставилися до нього схвально — випереджаючи тодішнього президента США Джо Байдена (89%), канцлера Німеччини Олафа Шольца (42%) та президента Франції Еммануеля Макрона (42%).

Джонсон став першим лідером G7, який відвідав Київ під час війни у ​​квітні 2022 року, і одним із перших лідерів, які відвідали країну загалом після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше Борис Джонсон виступив на підтримку розміщення європейського військового контингенту в Україні ще до укладення угоди про припинення вогню чи мир з Росією.

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