Війни в Україні та Ірані: прем’єр Іспанії зробив важливий заклик до Китаю

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та лідер Китаю Сі Цзіньпін

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час візиту до Пекіна закликав Китай використати вплив на Росію та Іран для завершення глобальних конфліктів. Мадрид наголошує на важливості міжнародного права на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та в Україні.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Санчес розпочав свій візит до Китаю 13 квітня із заклику до Пекіна активніше застосовувати свій вплив на міжнародній арені та долучитися до зусиль із припинення воєн в Ірані та Україні.

«Китай може зробити більше — наприклад, наполягати, як він уже це робить, на дотриманні міжнародного права та завершенні конфліктів у Лівані, Ірані, Газі, на Західному березі та в Україні», — наголосив іспанський прем’єр під час виступу в Пекіні.

Китайська влада, яка вже готується до візиту президента США Дональда Трампа у травні, раніше назвала американські та ізраїльські удари по Ірану «неприйнятними». Водночас лідер КНР Сі Цзіньпін, із яким Санчес має провести переговори, поки що не коментував ситуацію довкола цього конфлікту.

Напередодні Трамп пригрозив перекрити Ормузьку протоку після зриву перемовин із Тегераном. Війна, що триває вже сьомий тиждень, спричинила зростання цін на нафту та посилила ризики для світової економіки.

Позиція Іспанії щодо війни в Ірані

Іспанія залишається серед європейських країн, які найрішучіше виступають проти воєнних дій, що Санчес прямо називає «незаконними». Мадрид закрив свій повітряний простір для американських військових літаків, задіяних у конфлікті, а також не дозволяє використовувати свої військові бази для цих операцій.

Разом із тим іспанська влада засудила відповідь Ірану та загальну дестабілізацію регіону. Санчес переконаний, що Китай здатен відіграти вагомішу роль у припиненні бойових дій як на Близькому Сході, так і в Україні, зважаючи на його вплив на Іран і Росію.

«Міжнародне право є основою всього», — підкреслив політик.

Зближення Іспанії з Китаєм — що відомо

Останніми роками Мадрид активно поглиблює відносини з Пекіном, позиціонуючи себе як одного з ключових партнерів Китаю в Європі. Для Санчеса це вже четверта поїздка до КНР за трохи більше ніж три роки — окрім зустрічі із Сі, він планує переговори з представниками політики та бізнесу.

Втім, така стратегія зближення несе ризики, особливо на тлі повернення Трампа до влади у США, що спричинило напруженість як у трансатлантичних відносинах, так і у зв’язках між Вашингтоном і Пекіном.

Минулого року візит Санчеса до Китаю відбувся невдовзі після запровадження американських тарифів проти більшості країн світу. У США цей крок розцінили як провокаційний — глава Мінфіну Скотт Бессент тоді охарактеризував його як «самоушкодження».

Відтоді частина європейських держав дещо переглянула свою позицію щодо Китаю, який у ЄС вважають водночас і конкурентом, і системним суперником.

Війни в Україні та Ірані — яка політика Китаю

Нагадаємо, 8 квітня Трамп підтвердив імовірну роль Китаю в переконанні Ірану піти на перемир’я. У посольстві КНР у США зазначили, що Пекін від початку конфлікту сприяв діалогу та працював через посередників (Пакистан, Туреччину, Єгипет) задля стабілізації ситуації. У МЗС Китаю наголосили на занепокоєнні впливом війни на світову економіку та закликали сторони до швидкого припинення конфлікту.

Своєю чергою речниця МЗС Китаю Мао Нін уникла конкретики щодо ролі Пекіна в угоді про припинення вогню між США та Іраном, попри заяви Білого дому про переговори на високому рівні. Вона лише зазначила, що КНР від самого початку активно сприяла завершенню конфлікту та продовжуватиме відігравати конструктивну роль як велика відповідальна держава задля відновлення спокою в регіоні.

На початку березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ прагне залучити Китай до припинення війни через значний вплив Пекіна на Москву, зокрема щодо постачання товарів подвійного призначення. Глава держави доручив дипломатам тримати зв’язок із китайською стороною, проте констатував, що наразі реальної залученості Китаю як посередника не спостерігається.

Мао Нін, коментуючи заклик Зеленського до активнішої ролі Пекіна, заявила, що зусилля КНР щодо припинення вогню є очевидними для світу. Вона нагадала про «чотири принципи» Сі, які включають повагу до суверенітету, дотримання Статуту ООН та врахування безпекових інтересів усіх держав, підкресливши незмінну підтримку Китаєм саме мирного вирішення конфлікту.

2025 року дефіцит торгівлі Іспанії з Китаєм перевищив 36 млрд дол., тоді як загальний показник Євросоюзу сягнув майже 364 млрд.

Виступаючи на старті візиту, Санчес висловився жорсткіше, ніж раніше, назвавши такий дисбаланс «нестійким» і підкресливши, що «торговельні відносини мають бути збалансованими та взаємними».

Він також зауважив, що в умовах формування «нового багатополярного ладу» світ потребує «більш горизонтальної та справедливої економіки, у якій не буде регіонів-переможців і регіонів-аутсайдерів».