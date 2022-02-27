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Вийшли сотні тисяч людей: в Європі розпочалися масові мітинги проти війни в Україні (фото)

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Вийшли сотні тисяч людей: в Європі розпочалися масові мітинги проти війни в Україні (фото)

Associated Press

Жителі європейських міст на антивоєєних мітингах закликають зупинити війну, яку розв'язав Путін.

Сьогодні, 27 лютого, в європейських містах відбуваються масові акції на підтримку України, на територію якої напала Російська Федерація.

Незліченна кількість людей вийшла на мітинги в Берліні та Празі. Зокрема, за даними поліції Берліна, в німецької столиці зібралося понад 100 тисяч людей, аби висловити підтримку нашій країні та засудити дії окупантів.

Активісти ж повідомляють, що кількість мітингувальників може сягати 500 тисяч.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Аналогічний протест проти вторгнення Росії в Україну також триває в столиці Чехії - Празі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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