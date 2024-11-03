Війська КНДР на війні: дипломат повідомив подробиці угоди між Кім Чен Ином і Путіним

Відправлення солдатів Північної Кореї на війну до України є досить вигідною угодою для Пхеньяна. Адже КНДР покриє за рахунок угоди з Москвою фінансову та продовольчу кризи.

Про це заявив колишній посол Південної Кореї в Росії Ві Сон Лак, повідомляє The Korea Herald.

"Чотири мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді на один мільйон тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати країну. Якщо РФ пропонує 600-700 тисяч тонн рису, то цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту", - висловився політик.

За словами дипломата, знизити дефіцит продовольства в КНДР допоможе торгівля зброєю з Москвою, яка північнокорейські артилерійські снаряди.

Крім того, угода дасть змогу Північній Кореї воювати разом з Росією на Корейському півострові в разі непередбачених обставин, каже Ві Сон Лак.

"Якщо на Корейському півострові коли-небудь почнеться війна, КНДР може розраховувати на те, що РФ прийде на допомогу", - вважає він.

Також деякі деталі угоди між КНДР і РФ розкрили й в Інституті стратегії національної безпеки Південної Кореї (INSS.) Там переконані, що рішення відправити північнокорейські війська до Росії за кілька тижнів до виборів президента в США ухвалили не просто. Адже Пхеньян хоче прив'язати Москвк до своєї зовнішньої стратегії, прискоривши процес відправлення своїх військ.

"США за Дональда Трампа можуть вийти з України, що підірве один з основних стовпів нової структури, що нагадує холодну війну, яку Пхеньян наполегливо будував останніми роками в тісній співпраці з Москвою", - йдеться у доповіді INSS.

Зазначається, що за участь у війн солдату КНДР виплачуватимуть близько 2000 доларів щомісяця. ВНаціональній розвідувальній службі Південної Кореї зауважують, що до РФ відправлять не менше 10 тисяч північнокорейських військових. Відтак сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів.

Ще однією деталлю угоди є те, що РФ допомагає КНДР із передовими космічними технологіями, згадали в розвідслужбі Південної Кореї. У відомстві вважають, що Північна Корея хоче запустити ще один військовий розвідувальний супутник.