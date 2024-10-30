Війська КНДР проти України: у Зеленського розповіли, як реагуватимуть Сеул і Київ

За словами Никифорова, Україна та Південна Корея цього тижня визначать формат взаємодії.

Цього тижня визначиться формат співпраці між Україною та Південною Кореєю на тлі відправлення військ КНДР до Росії.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що позиція Сеула щодо відправки північнорейських військ на допомогу РФ є найбільш чіткою у світовій спільноті.

"Була телефонна розмова між лідерами двох країн. Республіка Корея надсилає до України свою делегацію. Після цього українська делегація вже вирушить до Республіки Корея. Для того, щоб координувати зусилля, думати над спільною відповіддю, та для того, щоб посилювати Україну – експертно, розвідданими. На цьому тижні якраз формат такої взаємодії між двома країнами з цього питання кристалізується, і я думаю, що наприкінці цього тижня або наступного тижня вже будуть якісь новини стосовно того, як іде ця співпраця", – сказав Никифоров.

Також речник президента заявив, що реакція інших країн на залучення Росією північнокорейських військових має бути більш жорсткішою.

Нагадаємо, в американському Пентагоні повідомили, що Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі у війні в Україні. Військові можуть долучитися до бойових дій уже протягом "наступних кількох тижнів".

Раніше видання Вloomberg написало, що у свою чергу Південна Корея розглядає можливість постачання зброї безпосередньо до України. У Сеулі прокоментували ці чутки.

Також повідомлялося, що Південна Корея може відправити військових спостерігачів до України.

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