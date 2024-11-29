Війська НАТО в Україні: у Польщі заявили, що наразі такий варіант не розглядається

Раніше про можливу відправку військ до України говорив президент Франції Еммануель Макрон.
Голова Міністерства національної оборони та віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що наразі в середині НАТО не ведеться жодних дискусій щодо відправлення військ Альянсу до України.
Про це він заявив у коментарі польським журналістам у Кракові, інформує Defence24.pl.
"Зараз немає дискусії на цю тему»",- зазначив польський віцепрем'єр.
Він закликав ЗМІ не сприймати серйозно інформацію, що таке рішення було прийнято та скоро війська НАТО зʼявляться в Україні.
Косіняк-Камиш заявив, що раніше на цю тему висловлювався президент Франції Еммануель Макрон, "але відтоді нічого не змінилося".
"Польща навчає українських військових тут і зараз, в Польщі, і не направляє свої війська до України",- наголосив міністр національної оборони РП.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що держави НАТО не підтримали ідею про розміщення військ Альянсу в Україні попри залучення інших країн у війну на боці Росії.
Крім того, ми раніше інформували, що Рютте сказав, чи вдасться НАТО з Трампом посадити Путіна за стіл переговорів.
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