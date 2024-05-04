Війська РФ можуть бути на кордонах Польщі: Боррель назвав Росію найбільшою загрозою для Європи

Нинішня Росія, яка за президентства диктатора Володимира Путіна повернулася до імперського сприйняття світу, є найбільшою екзистенційною загрозою для Європи. Європейці повинні усвідомлювати, що російські війська будуть на кордонах Польщі.

Про це під час виступу у Оксфордському університеті заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Перспектива, за якої в Києві буде утворено маріонетковий уряд, як це відбулося в Білорусі, коли російські війська будуть на кордонах Польщі, а Росія контролюватиме 44%світового зернового ринку, - є чимось таким, про що європейці мають знати", - наголосив політик.

За його словами, міжнародна система, яка склалася після "холодної війни", більше не існує. США втратили свій статус гегемона, і багатосторонній порядок, що склався після 1945 року, втрачає свої основи.

"Насамперед ми маємо зробити чітку оцінку щодо небезпеки з боку Росії, саме Росія вважається найбільшою екзистенційною загрозою для Європи. Можливо, не всі в Європейській раді з цим погоджуються, але більшість підтримують цю ідею. Росія є екзистенційною загрозою для нас, і ми зобов’язані мати відкриті очі в оцінках цього ризику", — сказав Боррель.

Боррель наголошує, що під керівництвом Володимира Путіна Росія повернулася до імперіалістичного розуміння світу. Країна-агресорка повернулася до імперіалістичного розуміння світу, до царських часів та часів радянської імперії.

"Це була Грузія 2008 року. Це був Крим у 2014 році. Ми не бачили або не хотіли бачити еволюцію Росії під наглядом Путіна. Навіть попри те, що Путін сам попередив нас на Мюнхенській безпековій конференції у 2007 році. Важливо перечитати, що Путін сказав у 2007 році під час безпекової конференції в Мюнхені, - те, що, я боюся, ніхто не хотів чути або розуміти", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Європа перебуває на критичному переламному етапі у світових питаннях. У разі перемоги в Україні РФ може звернути увагу вже на Молдову, або країни НАТО у Балтії.

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