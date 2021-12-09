Війська РФ на кордоні з Україною: Бундестаг проведе екстрені слухання

ЄС і США запевняють у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

У четвер, 9 грудня, у німецькому Бундестазі відбудуться екстрені слухання через стягування російських військ до українських кордонів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 грудня.

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За словами посла України в Німеччині Андрія Мельника, Київ чекає від Берліна на потужне попередження РФ. "Відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України". Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна", - повідомив Мельник.

До слова, рішучу відповідь у разі російського вторгнення в Україну домовились напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен та президент Європейської ради Шарль Мішель. Вони наголосили на необхідності деескалації та поверненні до дипломатичного вирішення конфлікту, зокрема із повним виконанням Мінських домовленостей. США та ЄС також запевнили у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російське вторгнення в Україну матиме катастрофічні наслідки для Європи. За його оцінками, у разі вторгнення від 4-х до 5-ти мільйонів українців, можливо, потребуватимуть притулку в Європі. Резніков попередив, що "російські хлопці повернуться в трунах", якщо Кремль відправить їх захоплювати нашу державу.

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