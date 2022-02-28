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Війська РФ підривають підстанції у Харкові: люди вже без світла, можуть бути проблеми і з теплом та водою

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Війська РФ підривають підстанції у Харкові: люди вже без світла, можуть бути проблеми і з теплом та водою

Pexels

Обстріли в Харкові тривають.

У Харкові російські війська почали підривати підстанції, які забезпечують місто електроенергією.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов увечері 28 лютого.

За його словами, обстріли в Харкові тривають. Нинішній напад Росії на Харків Терехов назвав "справжнім геноцидом".

"Крім того, почали підривати підстанції, які постачають нас електроенергією. Частина районів Харкова вже лишилася без електроенергії. Виникає відповідно проблема з водопостачанням та теплопостачанням", - сказав міський голова.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Яка ситуація у Харкові та Сумах (жестовою мовою)

Яка ситуація у Харкові та Сумах (жестовою мовою)
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