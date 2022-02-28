Війська РФ підривають підстанції у Харкові: люди вже без світла, можуть бути проблеми і з теплом та водою

Війська РФ підривають підстанції у Харкові: люди вже без світла, можуть бути проблеми і з теплом та водою

Обстріли в Харкові тривають.

У Харкові російські війська почали підривати підстанції, які забезпечують місто електроенергією.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов увечері 28 лютого.

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За його словами, обстріли в Харкові тривають. Нинішній напад Росії на Харків Терехов назвав "справжнім геноцидом".

"Крім того, почали підривати підстанції, які постачають нас електроенергією. Частина районів Харкова вже лишилася без електроенергії. Виникає відповідно проблема з водопостачанням та теплопостачанням", - сказав міський голова.