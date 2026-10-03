Смертельна загроза життю: у МЗС РФ цинічно застерегли іноземних дипломатів у Києві

МЗС Росії / © Associated Press

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МЗС Росії застерегло іноземних громадян та дипломатів від перебування в Україні.

Про це йдеться у заяві російського зовнішньополітичного відомства.

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«Збройні Сили Російської Федерації продовжать завдавати масованих ударів», — зазначили у відомстві.

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Водночас там попередили дипломатів та іноземних гроадян про небезпеку перебування в Україні.

Удари по тилу: останні новини

Нагадаємо, видання NYT писало, що Росія планує використати до 1 тисячі ракет, дронів та авіабомб, щоб наносити удари по розподільчих вузлах біля українських АЕС, також, за даними цього видання, окремі плани РФ має щодо Києва, Одеси та Харкова.

Крім того, Росія змінила підхід до війни проти України: замість спроби домогтися вирішального переламу безпосередньо на фронті Москва, схоже, зробила головну ставку на виснаження української енергетики та економіки напередодні зими.

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