Військова допомога: Україна надала Пентагону список озброєння, яке до цього США нам не постачали

Наразі Вашингтон обмірковує прохання Києва про надання озброєння, а також низку інших варіантів політики стримування Росії, зокрема економічні санкції.

Міністр оборони Олексій Резніков під час свого візиту до Вашингтона у листопаді звернувся до США з проханням надати якнашвидше Україні озброєння, яке до цього Америка нашій державі ніколи не направляла.

Також читайте Зеленський назвав озброєння, яке поповнить українську армію

Як повідомляє Foreign Policy Київ також попросив частину американської військової техніки, яка призначалася Афганістану до захоплення там влади "талібами", включно з радянськими вертольотами Мі-17, які перебувають на техобслуговуванні в Україні.

Зазначається, що "список, який був детально представлений Резніковим своєму американському колезі Ллойду Остіну, включає підтримку повітряної, морської оборони та радіоелектронної боротьби — потенційний щит від руйнівних бомбардувань, які, ймовірно, супроводжують будь-який наступ російських механізованих військ".

Видання Foreign Policy також пише, що Пентагон відмовився надати деталі запиту України щодо додаткової військової допомоги. "Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною, щоб оцінити конкретні потреби Збройних сил України", – сказав виданню підполковник Антон Семельрот.

Варто зазначити, що раніше речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу заявляла, що США наразі підтримують тісний контакт з українським керівництвом щодо можливості надання додаткового озброєння, але остаточного рішення по цьому питання немає.

Також читайте Надання додаткової зброї із США: що про допомогу Україні говорять у Білому домі

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявила, що РФ готує напад на Україну на початок 2022-го. Про підготовку нового вторгнення повідомляють і міжнародні партнери та іноземні ЗМІ.

Водночас агентство Associated Press з посиланням на джерело та видання The Washington Post, повідомляли, що американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну вже на початку 2022 року на декількох фронтах. Вже на початку наступного року Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців. У документі американської розвідки, отриманому The Washington Post, який включає супутникові фотографії, видно, що російські війська зосереджуються у чотирьох місцях. Згідно з документом, наразі розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також танки і артилерія, що знову прибули на місце дислокації.

Читайте також: