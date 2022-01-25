"Військова допомога Україні не буде припинятися": Резніков розповів, як країни реагують на агресію РФ

"Військова допомога Україні не буде припинятися": Резніков розповів, як країни реагують на агресію РФ

Військова допомога Україні від країн-партнерів не буде припинятися, запевнив Резніков.

Третій літак з озброєнням, яке США надають Україні у межах військової допомоги, прибуде до Києва сьогодні, 25 січня. Також країни-партнери готові в будь-який момент поставити Україні необхідну зброю.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у Верховній Раді, пише УНН.

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За його словами, ситуація щодо загрози імовірного вторгнення РФ на територію України "є свій позитив", оскільки таким чином на кожному політичному майданчику наразі говорять про необхідність реакції світу на погрози Росії та, зокрема, про запровадження санкцій на всіх рівнях проти держави-агресорки.

"Нарешті на кожному майданчику ми говоримо про те, що світ давно мав би відреагувати санкціями, зупинкою будівництва "Північного потоку-2". Нарешті світ повинен дати нам можливість розвивати збройні сили і захищатися", - сказав Резніков.

Очільник Міноборони вказав, що щодня спілкується зі своїми колегами з різних країн, які уточнюють, чого потребує Україна і готують цю допомогу. Він запевнив, що військова допомога від країн-партнерів не буде припинятися, та держави готові в будь-який момент поставити Україні необхідну зброю.

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