Військова допомога Україні від Італії опинилася під загрозою: що сталося

Безладдя та політична криза, яка охопила уряд Італії, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки. Таким чином, Україна може опинитись без необхідного озброєння.
Криза в Італії, спровокована можливою відставкою прем’єр-міністра Маріо Драгі, може завадити країні повноцінно допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії.
Про це повідомляє очільник МЗС Італії Луїджі Ді Майо в інтерв’ю Politico.
Італійський міністр звинуватив критиків Драгі в тому, що вони "виконують роботу очільника Кремля Володимира Путіна" і "виступив із пристрасним останнім закликом до політичних партій" не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в парламенті.
"Росіяни просто зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду. Тепер я сумніваюся, що ми зможемо надіслати зброю Україні. Це одна з багатьох серйозних проблем", - сказав Ді Майо.
За його словами, якщо уряд Італії розвалиться, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до виборів. Це може призвести до "паралічу", оскільки в уряду не буде повноважень продовжувати допомагати Україні, допомагати сім’ям "із кризою вартості життя" або підписувати нові газові угоди для створення запасів у випадку, якщо Росія перекриє крани.
"Якщо уряд впаде, ми не матимемо повноважень підписувати будь-які нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що справа йде до зими", — сказав міністр закордонних справ Італії.
Ді Майо наголосив, що Драгі був одним із найбільш активних західних лідерів, які протистояли Путіну. Оскільки Італія є ключовим членом західного альянсу, який протистоїть вторгненню Росії в Україну, Драгі був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів, а також підтримав кандидатуру України до ЄС.
Раніше Ді Майо очолював партію "Рух 5 зірок", але місяць тому покинув посаду через сварку щодо відправлення зброї до України. Він звинуватив нинішнього лідера партії та колишнього прем'єр-міністра Джузеппе Конте в допомозі Путіну та прагненні повалити уряд одного з найрішучіших противників Кремля.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо вважає, що війну в Україні необхідно закінчити дипломатичним шляхом. Однак, за його словами, російська влада не бажає сідати за стіл переговорів.
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