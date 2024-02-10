Військова допомога Україні від США: Сенат наблизився до розгляду законопроєкту

Сенат США 9 лютого наблизився до ухвалення законопроєкту, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95,34 млрд. Сенат проголосував за просування законопроєкту на один крок у низці попередніх голосувань, які можуть затягнутися на наступний тиждень, якщо лідери партій не зможуть домовитися з законодавцями про прискорення розгляду.

Про це пише "Радіо Свобода".

Ініціативу підтримали 64 законодавці, 19 висловилися проти. Ще 17 сенаторів не брали участі у голосуванні. Для ухвалення рішення було необхідно було щонайменше 60 голосів сенаторів.

Законодавці очікують, що наступний процедурний крок буде зроблено на сесії, у неділю. Навіть якщо документ пройде розгляд в Сенаті в неділю, цей пакет все одно чекає на голосування в Палаті представників, де республіканці представляють більшість.

За даними Reuters, багато республіканців хочуть укласти угоду з лідером більшості в Сенаті, демократом Чаком Шумером, щоб дозволити внесення поправок до законодавства в обмін на більш швидкі дії. Але інші республіканці, які відкидають передбачену законопроєктом допомогу Україні у розмірі $61 млрд, пообіцяли затягувати розгляд якомога довше.

У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні $61 млрд через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт із посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Сенат 8 лютого проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що відомо про голосування в Сенаті та що говорять про Україну.

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