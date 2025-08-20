Військова допомога за 24 години: Мелоні пропонує італійську модель гарантій безпеки для України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Європейські лідери обговорюють план надання безпекових гарантій Україні, який зобов’яже союзників ухвалювати рішення про військову допомогу протягом 24 годин у разі нового нападу Росії.

Про це пише Bloomberg.

Ця пропозиція, схожа на механізм колективної оборони НАТО, але без реального членства в Альянсі, активно просувається прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Її план визнає, що членство України в НАТО наразі не обговорюється, але пропонує механізм для швидкої допомоги як найкращу альтернативу.

Хоча цей варіант, який називають «НАТО-лайт», не є повноцінним еквівалентом статті 5, він зобов’яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, оперативно координувати свої дії в разі нападу. Серед можливих опцій — надання швидкої та постійної військової допомоги, економічної підтримки, посилення української армії та запровадження нових санкцій проти Росії.

Ідея Мелоні отримала підтримку після того, як президент Дональд Трамп погодився підтримати безпекові гарантії для України, хоча й виключив відправлення американських військових.

Раніше Джорджа Мелоні, яка позиціонує себе як «будівницю мостів» між США та Європою, вже заявляла, що безпекові гарантії без членства в НАТО є надійнішим рішенням, ніж розміщення військ на українській землі.

Нагадаємо, на Заході обговорюють чотири можливі сценарії надання Україні гарантій безпеки. Але здається, Захід відмовився від ідеї відправити до України десятки тисяч своїх солдатів.