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Військова операція США та Великої Британії проти хуситів в Ємені: що сталося

Військова операція США та Великої Британії проти хуситів в Ємені: що сталося

На Близькому Сході от-от розпочнеться нова війна / Фото: ТСН.ua

Моніторингові канали зібрали коротку інформацію про найважливіші події на Близькому Сході.

У ніч проти 12 січня 2024 року стало відомо, що удари по Ємену США та Великої Британії будуть завдані найближчим часом

  • ППО на американських об'єктах по всьому Близькому Сходу приведена в повну бойову готовність — Sky News.
  • ОАЕ та Ізраїль привели свої збройні сили та засоби ППО у бойову готовність. 
  • Усі військові об'єкти Саудівської Аравії приведені в бойову готовність.
  • Іран і Сирія заявили про беззастережну підтримку Ємену.
  • Ірак буде атакувати американські військові бази з всією силою у разі нападу на Ємен.
  • Саудівська Al Arabiya повідомляє про інтенсивні польоти британсько-американських винищувачів поблизу повітряного простору Ємену.
  • Британські та американські винищувачі увійшли до повітряного простору Ємену, — ЗМІ.
  • Єменський лідер Ансарулла попередив Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар, що якщо вони відкриють свій повітряний простір для американських та британських військових, це означатиме, що вони офіційно перебувають з ними у стані війни.
  • Бомбардувальники B2-А увійшли до повітряного простору Ємену. 
  • Каспійський флот ВМС Ірану приведений у повну бойову готовність.
  • До атак на Ємен можуть приєднатися ще дві-три невідомі країни, — ЗМІ з посиланням на американські джерела.

Додамо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі

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