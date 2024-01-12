Військова операція США та Великої Британії проти хуситів в Ємені: що сталося

Моніторингові канали зібрали коротку інформацію про найважливіші події на Близькому Сході.
У ніч проти 12 січня 2024 року стало відомо, що удари по Ємену США та Великої Британії будуть завдані найближчим часом.
- ППО на американських об'єктах по всьому Близькому Сходу приведена в повну бойову готовність — Sky News.
- ОАЕ та Ізраїль привели свої збройні сили та засоби ППО у бойову готовність.
- Усі військові об'єкти Саудівської Аравії приведені в бойову готовність.
- Іран і Сирія заявили про беззастережну підтримку Ємену.
- Ірак буде атакувати американські військові бази з всією силою у разі нападу на Ємен.
- Саудівська Al Arabiya повідомляє про інтенсивні польоти британсько-американських винищувачів поблизу повітряного простору Ємену.
- Британські та американські винищувачі увійшли до повітряного простору Ємену, — ЗМІ.
- Єменський лідер Ансарулла попередив Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар, що якщо вони відкриють свій повітряний простір для американських та британських військових, це означатиме, що вони офіційно перебувають з ними у стані війни.
- Бомбардувальники B2-А увійшли до повітряного простору Ємену.
- Каспійський флот ВМС Ірану приведений у повну бойову готовність.
- До атак на Ємен можуть приєднатися ще дві-три невідомі країни, — ЗМІ з посиланням на американські джерела.
Додамо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі.
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