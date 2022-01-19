Військова загроза з боку Росії: чого Україні очікувати після візиту держсекретаря США до Києва

Військова загроза з боку Росії: чого Україні очікувати після візиту держсекретаря США до Києва

Блінкен вкотре наголосив, що на Росію чекають "серйозні наслідки" у разі вторгнення до України.

До Києва сьогодні, 19 січня, раптово приїхав держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Детальніше про його візит до Україніи і подальші плани – в ТСН.16.45.

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Ще минулого тижня в розкладі американського держсекретаря цієї поїздки не було. В Києві Ентоні Блінкен також зустрівся зі співробітниками посольства, аби обговорити сценарій дій, якщо Росія піде у новий наступ.

"Ми чітко дали зрозуміти, що надаємо перевагу дипломатичному вирішенню конфлікту і деескалації ситуації. Водночас ми чітко пояснили Москві, що якщо вона вирішить все ж нарощувати агресію проти України, наслідки для неї будуть дуже серйозними - і не лише з боку Сполучених Штатів, а і з боку європейських держав", - Блінкен.

Посилаючсь на джерела в адміністрації Байдена, CNN написало, Білий дім розглядає можливість постачання до України великої кількості зброї для спротиву російської окупації. Це, за словами джерел видання, свідчить про песимізм американських чиновників після переговорів з росіянами.

"Ми знаємо, що у Росії існують плани, як надзвичайно швидко ще більше примножити війська на кордоні з Україною. І це дає Путіну можливість дуже швидко ухвалити і реалізувати подальші агресивні дії проти України", - сказав Блінкен.

Що обговорили Блінкен та Зеленський на сьогоднішній зустрічі

Вже завтра у Блінкена - переговори в Берліні з німецькою колегою Анналеною Бербок, яка щойно повернулася з Москви. У Європі, стверджує з посиланням на чиновників видання Financial Times, все ще немає єдності щодо того, які саме дії Росії проти України мають призвести до масштабних санкцій. Кібератака на український уряд на минулому тижні продемонструвала, європейці не можуть домовитися, що саме має зробити Росія, аби спровокувати їх на запровадження узгожденого пакету заходів.

"І для нас, і для Росії, для безпеки всього континенту потрібен діалог. Ми, європейці, повинні викласти власні вимоги і зробити так, аби їх поважали", - переконує президент Франції Емануель Макрон

До мирних переговорів з Росією сьогодні спробував долучитися президент Туреччини Ердоган: він найближчими тижнями планує завітати до Києва і вже втретє з осені запропонував використати Туреччину як новий майданчик для пошуку дипломатичного рішення.

"Ми бачимо небезпеку того, що Україна буде інтегрована в НАТО навіть без формального набуття членства. Це прямо загрожує інтересам національної безпеки Росії", - заявив заступник очільника російського МЗС Сергій Рябков.

Зранку в п’ятницю, 21 січня, у американського держсекретаря Блінкена в Женеві відбудеться зустріч з міністром закордонних справ Росії. Як прокоментували у Кремлі, в міністерстві не знають денного порядку.

Нагадаємо, до Києва з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Під час переговорів з Володимиром Зеленським він запевнив, що США дотримуватимуться принципу "Нічого про Україну без України".

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