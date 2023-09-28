"Військове диво": Кулеба розповів, як контрнаступ ЗСУ оцінюють у США

Під час зустрічі української делегації з американцями останні не критикували швидкість контрнаступу Сил оборони.

Під час перемовин у США там не лунала критика швидкості контрнаступу ЗСУ. Американські військові розуміють: досягнення українських бійців – це справжнє військове диво.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Кулеби, американські військові не на основі коментарів у соцмережах і газетах оцінюють ефективність українського контрнаступу, а виходячи з реалій поля бою.

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"Вони розуміють: те, чого вдалося досягти українським Силам оборони і на півдні, і на сході – це справжнє військове диво, якщо зважати на всі обставини – мінні поля і домінування Росії в небі. Тому критика швидкості контрнаступу не лунала", – зазначив міністр.

Допомога від США для ЗСУ

Він додав, що у США відбулася дуже предметна дискусія щодо методів вирішення проблем, з якими стикаються українські військові, аби вони могли ще ефективніше простуватися вперед.

"Військові більш професійно це прокоментують, але найбільше мені у військовій частині в США сподобалося дуже стратегічне орієнтування з боку американців на допомогу Україні у побудові таких Сил оборони, які не лише можуть перемогти у війні, а й запобігти новим агресіям. Це справжня стратегічна інвестиція в глобальну безпеку", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін віддав наказ зупинити контрнаступ ЗСУ до початку жовтня. За оцінками експертів, внаслідок цього російські війська зазнають ще більших втрат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін наказав зупинити наступ ЗСУ до жовтня! | Світан

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