Військові Канади і Великої Британії залишаться в Україні, попри ультиматуми Кремля - Стефанішина

Військові Канади і Великої Британії залишаться в Україні, попри ультиматуми Кремля - Стефанішина

Стефанішина також позитивно оцінила декілька "червоних ліній", виокремлених під час перемовин із НАТО 17 січня.

Канада і Велика Британія не реагуватимуть на ультиматуми президента РФ Володимира Путіна щодо виведення тренувальних підрозділів військових з території України.

Відповідну заяву віцепрем’єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина озвучила в понеділок, 17 січня, в етері передачі "Свобода слова" на ICTV.

За її словами, Україна не має ілюзій, що на її території воюватиме армія НАТО, однак "в інтересах країн Альянсу забезпечити нашу обороноздатність".

Також читайте Канада перекинула до України спецназ на тлі загрози вторгнення РФ - ЗМІ

Стефанішина також позитивно оцінила декілька "червоних ліній", виокремлених під час перемовин із НАТО 17 січня.

Йдеться, зокрема, про "неможливість перегляду "політики відкритих дверей", обов’язкові заходи щодо посилення східного флангу НАТО в разі ескалації із боку РФ та неможливість укладення будь-яких нових домовленостей щодо безпеки в Європі".

За словами віцепрем'єрки, українська сторона наполягає на політико-дипломатичному врегулюванні конфлікту на Донбасі та питань, пов’язаних із поверненням Криму, тому консолідація позицій міжнародних партнерів на тлі дискусій 17 січня є дуже важливою.

"Наприкінці перемовин ми відчували, що політика РФ стала ще більш агресивною, і закликали міжнародних партнерів до того, щоб посилити санкційний тиск", - додала політкиня.

Вона зауважила, що 17 січня всі міністри закордонних справ ЄС визначили 10 принципів, на основі яких можливі будь-які переговори з РФ.

"Механізми НАТО достатньо тривалі, тому за результатами Комісії НАТО-Україна 10 січня та перемовин 17 січня ми домовляємося із союзникам про посилення двосторонньої співпраці в оборонній сфері", - вказала Стефанішина.

Віцепрем'єрка підкреслила, що Київ зараз веде перемовини з низкою інших країн НАТО.

Тим часом двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів у понеділок, 17 січня, під час візиту до Києва пообіцяла, що Вашингтон надасть Україні зброю, якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення.

НАТО відкинуло ультиматум Росії щодо українських перспектив в Альянсі

Читайте також: