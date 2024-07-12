Військові навчання Китаю і Білорусі біля кордону Польщі: у НАТО відреагували

Політик наголосив, що Китай поступово наближається до кордонів Альянсу.

Спільні військові навчання Китаю та Білорусі поблизу польського кордону - це частина моделі поведінки, за якою авторитарні режими все більше зближуються.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на фінальній пресконференції після саміту Альянсу у Вашингтоні, повідомляє "ЄП".

За його словами, ці навчання показують, як Китай наближається до кордонів Північно атлантичного альянсу не лише в Європі, а й в Африці та інших регіонах.

Генсек наголосив, що така поведінка вписується у те зближення між КНР та Російською Федерацією, яке спостерігається вже тривалий час.

"Ми говоримо про авторитарні режими, Китай переслідує власних людей, пригнічуючи демократичні голоси і погрожуючи сусідам", – заявив Столтенберг.

Також політик згадав про істотне нарощування сил Пекіном без відповідної прозорості. Саме тому , наголошує він, "важливо щоб і ми зближувалися з нашими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Нагадаємо, моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що до Білорусі прибули китайські військові, аби взяти участь у "спільному антитерористичному тренуванні (навчанні)". Воно триватиме від 8 до 19 липня.

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