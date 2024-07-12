Військові навчання Китаю і Білорусі біля кордону Польщі: у НАТО відреагували

Політик наголосив, що Китай поступово наближається до кордонів Альянсу.
Спільні військові навчання Китаю та Білорусі поблизу польського кордону - це частина моделі поведінки, за якою авторитарні режими все більше зближуються.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на фінальній пресконференції після саміту Альянсу у Вашингтоні, повідомляє "ЄП".
За його словами, ці навчання показують, як Китай наближається до кордонів Північно атлантичного альянсу не лише в Європі, а й в Африці та інших регіонах.
Генсек наголосив, що така поведінка вписується у те зближення між КНР та Російською Федерацією, яке спостерігається вже тривалий час.
"Ми говоримо про авторитарні режими, Китай переслідує власних людей, пригнічуючи демократичні голоси і погрожуючи сусідам", – заявив Столтенберг.
Також політик згадав про істотне нарощування сил Пекіном без відповідної прозорості. Саме тому , наголошує він, "важливо щоб і ми зближувалися з нашими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні".
Нагадаємо, моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що до Білорусі прибули китайські військові, аби взяти участь у "спільному антитерористичному тренуванні (навчанні)". Воно триватиме від 8 до 19 липня.
Читайте також:
- В Угорщині зробили гучну заяву про членство України в НАТО
- НАТО назвало Китай "вирішальним чинником" у війні РФ: Пекін обурено відреагував
- Військові Китаю прибули до Білорусі: Пекін озвучив важливу заяву