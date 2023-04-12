Військові навчання КНР свідчать, що Пекін може готуватися до війни проти Тайваню – очільник МЗС

У Тайвані вважають, що військові навчання Китаю з імітацією ударів свідчать про підготовку Пекіна до війни проти них.

Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.



"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, вони, здається, намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню", - сказав він.

Міністр наголосив, що уряд Тайваню розглядає військову загрозу з боку Пекіна "як щось, з чим не можна погодитися". Ву прокоментував оцінку американської розвідки про вказівку Сі Цзіньпіна готуватися до можливої війни 2027 року. Керівник МЗС наголосив, що Тайвань повинен бути готовим оборонятися.

"Китайські лідери двічі подумають, перш ніж вирішать застосувати силу проти Тайваню. І незалежно від того, 2025 чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто потрібно підготуватися", - наголосив Ву.

Схоже, що під час останніх військових навчань КНР зафіксовано перший випадок, коли китайський флот імітував удари авіаносної авіації по Тайваню.

Пекін розпочав навчання в суботу, 8 квітня, через день після того, як президентка Тайваню Цай Ін Вень повернулася з 10-денного візиту до Центральної Америки та Сполучених Штатів, де вона зустрілася зі спікером Палати представників та іншими законодавцями США.

Пекін описав їх як "серйозне застереження проти змови сепаратистських сил Тайваню з зовнішніми силами та необхідний крок для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності".

Відповідаючи на запитання, чи була високою ціна цього візиту, Ву сказав: "Китай не може диктувати, як Тайваню заводити друзів. І Китай не може диктувати, як нашим друзям виявляти підтримку Тайваню".

Нагадаємо, у неділю, 9 квітня, Збройні сили Китаю змоделювали точні удари по "ключових цілях" Тайваню під час другого дня військових навчань навколо острова. Міністерство оборони Тайваню заявило, що вони помітили 58 китайських літаків.

У США заявили, що готові надати військову допомогу Тайваню у разі, якщо Китай розпочне вторгнення на острів.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен вважає, що Китай безперервно збільшує свій оборонний бюджет, що може свідчити про наміри здійснити військову операцію проти Тайваню.

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