Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів та розпочалася десантна операція у Чорному та Азовському морях

Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів та розпочалася десантна операція у Чорному та Азовському морях

У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

О 5.00 24 лютого розпочалися ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні.

Згідно з джерелами "Інтерфакс-Україна" в Міноборони, "Гради б'ють уздовж усього кордону – від Луганська до Житомира". Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі.

У Миколаєві - сильні пожежі. У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також переказу суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, у тому числі і громадян Російської Федерації", - заявив Путін у зверненні у ніч проти четверга.

Раніше Путін закликав українських військових скласти зброю.

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