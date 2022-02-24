Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів та розпочалася десантна операція у Чорному та Азовському морях

У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.
О 5.00 24 лютого розпочалися ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні.
Згідно з джерелами "Інтерфакс-Україна" в Міноборони, "Гради б'ють уздовж усього кордону – від Луганська до Житомира". Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі.
У Миколаєві - сильні пожежі. У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку із ситуацією на Донбасі.
"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також переказу суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, у тому числі і громадян Російської Федерації", - заявив Путін у зверненні у ніч проти четверга.
Раніше Путін закликав українських військових скласти зброю.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та Донбасі.
- З 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.