Американські військові посадовці наполягають, щоб Пентагон відправив F-16 Україні - Politico

Контингент військових офіційних осіб наполягає на тому, щоб Пентагон схвалив відправлення винищувачів F-16 в Україну, щоб допомогти країні захиститися від російських ракет і атак безпілотників, за словами трьох людей, обізнаних з дискусіями.

Про це пише Politico.

Україна залишила F-16 американського виробництва у своєму списку бажаної зброї після російського вторгнення минулого року. Але Вашингтон і Київ розглядають артилерію, бронетехніку та наземні системи протиповітряної оборони як більш нагальні потреби, оскільки Україна прагне захистити цивільну інфраструктуру та відбити території, окуповані російськими військами.

Оскільки Україна готується розпочати новий наступ, щоб відвоювати територію навесні, кампанія в Міністерстві оборони США щодо винищувачів набирає обертів, за словами офіційного представника Міністерства оборони та двох інших людей, які брали участь у обговоренні. Ці люди, разом з іншими опитаними для цієї статті, попросили не називати їх імена, - пише американське ЗМІ.

Частково підштовхнуте швидким схваленням танків і систем протиповітряної оборони Patriot, у Києві відновився оптимізм щодо того, що американські літаки можуть бути наступними.

«Я не думаю, що ми проти», — сказав високопоставлений чиновник Міністерства оборони про F-16, говорячи на умовах анонімності, щоб обговорити делікатну дискусію. Він підкреслив, що остаточного рішення ще немає.

Однак Україна ще не заявила, що винищувачі є її пріоритетом, підкреслив чиновник, зазначивши, що Пентагон зосереджений на тому, щоб надіслати Києву можливості, необхідні для негайної боротьби.

Нагадаємо, що раніше в Повітряних силах розповіли, чому Україні так необхідні винищувачі F-16 і чим вони особливі.

Також в американського президента Джо Байдена обговорюють можливість надання Україні винищувачів F-16.

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