Військові успіхи України можуть стати великою проблемою для США – WP

У статті Washington Post пояснюється, чому для США вигідні переговори між Україною та Росією.

Незважаючи на те, що Україна здобула ще одну велику перемогу у війні проти російської агресії: без виснажливих міських боїв звільнила Херсон, цей тріумф був зустрінутий неоднозначними повідомленнями з боку адміністрації президента США Джо Байдена. У Білому домі натякають, що українцям варто починати мирні переговори з Росією.

Американський аналітик, політолог та історик Хел Брендс у своїй статті для The Washington Post намагається дати відповідь на питання, чому затяжна війна в Україні може стати великою проблемою для Сполучених Штатів.

Автор ставить питання: Україна прямує до подальших здобутків чи до важкого глухого кута? З одного боку, звільнення Херсона привело українські сили в зону дії HIMARS решти російських ліній постачання до Криму, тоді як ЗСУ можуть готуватися до нових наступів на інших напрямках.

Проблеми для України

1. Військовий фактор

З іншого боку, після важких боїв українській армії може знадобитися відпочинок. Вона також може зіткнутися з більш жорстким опором, оскільки російські сили збільшать свою чисельність завдяки припливу мобілізованих.

"Чесно кажучи, українці і раніше дивували скептиків. Але з огляду на те, що зараз вони витіснили Росію з її найбільш вразливих позицій, наступні кроки можуть бути складнішими", - каже Хел Брендс.

2. Ядерна загроза

Автор не виключає, що Путін може наважитися на застосування ядерної зброї, якщо ЗСУ все увійдуть до Криму.

"Путін погрожував використати ядерну зброю для утримання регіонів, які він незаконно захопив з 2014 року. Україна переступила ці червоні лінії на сході України та Херсонщині. Однак Крим є більш центральним у путінському наративі про відродження Росії; його втрата може підірвати політичний престиж Путіна серйозніше, ніж будь-яка попередня", - вважає експерт.

3. Чи втримається проукраїнська коаліція

Автор статті зауважує, що Європа, позбавлена ​​російських енергоносіїв, переживає економічно тяжку зиму. На його думку, саме тому адміністрація Байдена закликала Зеленського відмовитися від своєї попередньої заяви про те, що Україна буде вести переговори лише з наступним лідером Росії.

Ця заява президента України фактично зробила зміну режиму в Москві військовою метою Заходу.

"Якщо Україна хоче отримати підтримку, необхідну для перемоги у війні, вона повинна показати, що відкрита до переговорів щодо її припинення", - певен Брендс.

Проблеми США

На думку Хела Брендса, якщо ця війна завдала Україні жахливих збитків, то для Вашингтона вона стала стратегічною несподіванкою:

Російська армія знищується;

Країни НАТО стрімко озброюються;

Японія, Тайвань і Австралія також прискорюють військові приготування на тлі загрози з Китаю.

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За словами експерта, тривала війна в Україні показує, наскільки недостатньою стала оборонна промислова база США. Брендс не виключає, що, якщо ситуація в Тайванській протоці і відносини з Штатів з КНР погіршуватимуться настільки стрімко, прихильників мирних переговорів України з РФ у США побільшає.

"З усіх дебатів і дилем, які ховаються за нещодавніми розмовами про переговори, мабуть, найактуальнішим є страх, що у Вашингтона просто немає часу для всього світу", - підсумував він.

Що відомо про ймовірні переговори України і РФ

Раніше в Білому домі заявили, що адміністрація президента США не веде непублічних переговорів з Росією щодо України.

Проте за інформацією Wall Street Journal, Штати непублічно натякають Києву про необхідність переговорів.

Американський дипломат, посол США в Україні (2006-2009 рр.), тимчасовий повірений у справах США в Україні (2019-2020 рр.) Вільям Тейлор натомість певен, що зараз переговори дозволять росіянам залишитись на місці, коли є шанс їх витіснити військовим шляхом.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що Росія офіційно не зверталась до України з проханням про переговори.

У МЗС України пояснили, що заявами про переговори Росія намагається виграти час. Російський опозиціонер Леонід Гозман також вважає, що після перемир'я армія РФ може перегрупуватися і з новими силами повторно атакувати Україну.

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, намагання Заходу посадити Україну за стіл переговорів після серії великих військових перемог рівнозначні проханню капітуляції.

Київ вирішуватиме коли і на яких умовах вести переговори з Росією - Столтенберг