Військові вимагають від представників партії "Нові Обличчя" відмовитися від ордена "За мужність"

На сесії Ірпінської міської ради військові з трибуни закликали усіх депутатів, які незаслужено отримали державні нагороди, відмовитися від них та не хизуватися. Зокрема, вони особисто звернулися до першого заступника міського голови Ірпеня Андрія Кравчука від партії "Нові обличчя" (племінник екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка) та запропонували йому повернути орден "За мужність" 3-го ступеня.

"Просимо пана Кравчука відповісти, за що він отримав орден? Що ви робили та де ви були, якщо я вас бачив останній раз четвертого березня, а після цього я вас ніде не бачив?" — запитав один з військових з трибуни.

Кравчук заявив, що участі у боях він не брав, а лише займався "матеріальним забезпеченням та документальним обігом". Він визнав, що не гідний нагороди, як воїни, що загинули під час боїв. Відомо, що у найстрашніші для Ірпеня дні війни Кравчук перебував на Вінниччині, тоді як справжні захисники стояли на передовій, віддаючи свої життя та проливаючи свою кров, але таких винагород за ці бої не отримували.

Також військові на сесії запропонували депутату від "Нових облич" Петру Королю відмовитися від статусу учасника бойових дій, про участь в яких громаді невідомо.

"Якщо ви отримали УБД за те, що втекли, якщо ви отримали якісь нагороди, які вам не належать і яких немає навіть у мертвих, будь-ласка, складіть їх і ніколи ніде їх не афішуйте. Якщо ми будемо про це взнавати, то ми просто будемо приходити і питати і вже не офіційно, а віч-на-віч", — заявив військовий Сергій Янюк.

Нагадаємо, Андрія Кравчука у травні було відсторонено від виконання обов’язків першого заступника міського голови Ірпеня після того, як була оприлюднена інформація про відкриття кримінального провадження (за. 4 ст 191 КК) щодо можливого розкрадання коштів під час проектування капітального ремонту спортивної школи. Кравчук особисто підписав акт прийому виконаних робіт.