Військові злочини і біологічна зброя: у США перелічили приводи, які Росія може використати для вторгнення

Військові злочини і біологічна зброя: у США перелічили приводи, які Росія може використати для вторгнення

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Росія може в будь-який момент використати фальшивий привід, щоб виправдати вторгнення до України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен перелічив причини, які Кремль може використати для виправдання вторгнення до України.

Про це повідомляє CNN.

Відповідаючи на запитання про загострення на Донбасі, Блінкен заявив, що поки не має достатньо інформації про цей інцидент, але переконаний, що Росія може в будь-який момент використати фальшивий привід, щоб виправдати вторгнення до України. За його словами, привід може мати різні форми:

провокація на Донбасі;

твердження про діяльність НАТО;

заява про вторгнення на територію Росії.

"І ми вже бачили протягом останніх кількох днів низку неправдивих заяв з боку Росії, зокрема, повідомлення про безіменне поховання мирних жителів, нібито вбитих українськими збройними силами. Ми бачили заяви про те, що США та Україна розробляють біологічну або хімічну зброю, і що Захід нібито направляє партизанів, щоб вбивати місцевих жителів на Донбасі. Кожне з цих звинувачень є категорично неправдивим", — сказав держсекретар США.

У коментарі виданню "високопоставлений чиновник адміністрації Байдена", ім'я якого CNN не називає, доповнив цю інофрмацію. Він заявив, що Росія може використати засідання Радбезу ООН як привід для потенційного вторгнення. Начебто членам Рабезу росіяни роздають документ, у якому стверджується, що Україна начебто скоїла військові злочини на Донбасі.

"Раніше президент Путін без будь-яких фактичних підстав звинуватив Київ у скоєнні геноциду на сході України. А минулої ночі представництво Росії при ООН розповсюдило членам Ради Безпеки документ, який вона називає "спільним проєктом Слідчого комітету РФ та телеканалу RT", у якому стверджується, що були скоєні військові злочини під час збройного конфлікту на сході України. Кожне з цих звинувачень є категорично неправдивим", — сказав чиновник.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Росія може напасти на Україну "протягом наступних кількох днів".

Раніше очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трас, очільник Пентагону Ллойд Остін та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустили, що загострюючи ситуацію на Донбасі Росія може створити привід для вторгнення до України.

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