"Військові злочини ЗСУ": у РНБО розповіли про основні наративи, що просувала російська пропаганда

"Військові злочини ЗСУ": у РНБО розповіли про основні наративи, що просувала російська пропаганда

Російська пропаганда в черговий раз намагається маніпулювати інформацією.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про основні наративи, що просували російські пропагандистські "ЗМІ" минулого тижня.

Про це інформує ЦПД у повідомленні у Telegram-каналі.

Йшлося про:

"Військові злочини ЗСУ". Збільшення обсягів постачання важкого озброєння для України. Санкції Заходу проти РФ.

Як пропагандисти висвітлювали ці теми:

ЗСУ нібито вчиняють військові злочини, обстрілюють міста і села, знущаються з полонених. "Нацисти", які засіли на «Азовсталі», "прикриваються цивільними як живим щитом і намагаються вимінювати їх на продукти та ліки".

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Захід збільшує обсяги постачання важкого озброєння Україні, оскільки його мета - максимально затягнути конфлікт між РФ і Україною. Арсенали західних країн нібито спустошуються і найближчим часом Захід не зможе постачати озброєння в таких обсягах.

Миттєві наслідки для економіки РФ присутні, але у перспективі Росія нібито здатна подолати будь-які західні санкції. Більшість запроваджених санкцій вже нівельовано вчасними та ефективними рішеннями керівництва Росії.

Раніше поідомлялося, що на Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста.

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