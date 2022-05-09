"Військові злочини ЗСУ": у РНБО розповіли про основні наративи, що просувала російська пропаганда

Російська пропаганда в черговий раз намагається маніпулювати інформацією.
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про основні наративи, що просували російські пропагандистські "ЗМІ" минулого тижня.
Про це інформує ЦПД у повідомленні у Telegram-каналі.
Йшлося про:
- "Військові злочини ЗСУ".
- Збільшення обсягів постачання важкого озброєння для України.
- Санкції Заходу проти РФ.
Як пропагандисти висвітлювали ці теми:
- ЗСУ нібито вчиняють військові злочини, обстрілюють міста і села, знущаються з полонених. "Нацисти", які засіли на «Азовсталі», "прикриваються цивільними як живим щитом і намагаються вимінювати їх на продукти та ліки".
- Захід збільшує обсяги постачання важкого озброєння Україні, оскільки його мета - максимально затягнути конфлікт між РФ і Україною. Арсенали західних країн нібито спустошуються і найближчим часом Захід не зможе постачати озброєння в таких обсягах.
- Миттєві наслідки для економіки РФ присутні, але у перспективі Росія нібито здатна подолати будь-які західні санкції. Більшість запроваджених санкцій вже нівельовано вчасними та ефективними рішеннями керівництва Росії.
Раніше поідомлялося, що на Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста.
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