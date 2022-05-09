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"Військові злочини ЗСУ": у РНБО розповіли про основні наративи, що просувала російська пропаганда

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"Військові злочини ЗСУ": у РНБО розповіли про основні наративи, що просувала російська пропаганда

Pexels

Російська пропаганда в черговий раз намагається маніпулювати інформацією.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про основні наративи, що просували російські пропагандистські "ЗМІ" минулого тижня.

Про це інформує ЦПД у повідомленні у Telegram-каналі.

Йшлося про: 

  1.  "Військові злочини ЗСУ".
  2. Збільшення обсягів постачання важкого озброєння для України.
  3. Санкції Заходу проти РФ.

Як пропагандисти висвітлювали ці теми: 

  • ЗСУ нібито вчиняють військові злочини, обстрілюють міста і села, знущаються з полонених. "Нацисти", які засіли на «Азовсталі», "прикриваються цивільними як живим щитом і намагаються вимінювати їх на продукти та ліки".
  • Захід збільшує обсяги постачання важкого озброєння Україні, оскільки його мета - максимально затягнути конфлікт між РФ і Україною. Арсенали західних країн нібито спустошуються і найближчим часом Захід не зможе постачати озброєння в таких обсягах.
  • Миттєві наслідки для економіки РФ присутні, але у перспективі Росія нібито здатна подолати будь-які західні санкції. Більшість запроваджених санкцій вже нівельовано вчасними та ефективними рішеннями керівництва Росії. 

Раніше поідомлялося, що на Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста.

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