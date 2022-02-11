Військових не відправлятимуть: Байден закликав громадян США негайно поїхати з України

Байден заявив, що США не відправлятимуть військових до України через загрозу "світової війни".

Через ймовірну загрозу російської агресії президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. Він додав, що американських військових не посилатимуть в зону ймовірного конфлікту.

Про це повідомляє NBC.

"Американці мають негайно поїхати. Ми маємо справу не з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко піти божевільним шляхом", - сказав президент США.

Джо Байден додав, що США не відправлятимуть своїх військових до України для евакуації американців у випадку нової російської агресії.

"Це буде світова війна, коли американці та Росія почнуть стріляти один в одного", - заявив американський лідер.

Водночас у Держдепі оновили рекомендації для туристів, які хочуть відвідати Україну та американців, які вже перебувають в країні. Там закликали своїх громадян негайно виїхати через загрозу російської агресії.

Нагадаємо, розвідка США вказує на те, що деякі російські чиновники стурбовані тим, що широкомасштабне вторгнення до України буде дорожчим і складнішим, ніж уявляє президент Росії Володимир Путін та інші лідери Кремля.

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