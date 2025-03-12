Військовий оцінив переговори у Саудівській Аравії: які є нюанси

Проаналізувати реальні наслідки та досягнення події можна буде згодом.

Оцінювати перспективи переговорів у Саудівській Аравії дуже рано. Ми ще не знаємо деталей всіх домовленостей та реакцію РФ.

Про це написав військовий та блогер Олександр Карпюк.

За його словами, добре, що відновили допомогу. Але на це міг вплинути світовий резонанс: США зменшило можливості України до захисту, на що американці відреагували погано.

"Нам без "Петріотів" буде важко. Залишити стратегічні об'єкти без захисту - це дуже погано", - акцентує він.

Другий момент, на думку військового, за декілька годин обговорювали набагато більше, ніж 30-денне перемир'я.

"Що саме обговорювали за ширмою та як на це відреагує РФ - мене більше хвилює, ніж загальновідома інформація, яку озвучили сторони", - каже Карпюк.

Блогер вважає, що поки ми не дізнались деталей всіх домовленостей та дій на це РФ, оцінювати перспективи цієї події дуже рано.

"Хоча все виглядає на те, що перший раунд перемовин пройшов непогано", - підсумував він.

Раніше йшлося про те, що весь російський пропагандистський наратив на Захід побудований зараз навколо тези "Україна не хоче миру". На переговорах у Джидді вдалося остаточно зламати росіянам цю концепцію, в яку вони вже вклали і гроші, і пропагандистські сили.

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