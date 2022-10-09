Військовий переворт або добровільний транзит влади: Фейгін розповів, чи поступиться Путін "троном"

Фейгін прокоментував інформацію про нібито арешти військових у Москві і конфлікт між Міноборони РФ та ФСБ.

Син секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева Дмитро, який зараз працює на посаді міністра сільського господарства, є найвірогіднішим кандидатом на заміну Путіну. Але сам Путін не погодиться на передавання влади, як це було у 2008-2012, коли пост президента тимчасово перейшов до Дмитра Мєдвєдєва.

Про це заявив російський політолог та правозахисник Марк Фейгін в ефірі каналу FREEDOM.

"Цю схему (передавання влади. – Ред.) можна реалізувати з добровільної згоди Путіна. Висувають сина Патрушева, вибору ніякого нема, все відбувається, як на псевдореферендумах. І 42-річного Дмитра Патрушева роблять президентом. Але я в це не дуже вірю", – каже Фейгін.

Правозахисник певен: Путін "готовий передати владу тільки самому собі, більше нікому", тому добровільно на таку схему диктатор не погодиться.

"Придумати таку схему, за якої він якби і сховався, то мав шанс повернутися, як було з Медведєвим. З Патрушевим і сімейством таке не пройде. Добровільний варіант такої зміни я виключаю", – сказав він.

Російський правозахисник прокоментував інформацію про нібито арешти військових у Москві і конфлікт між Міноборони РФ та ФСБ.

"Я думаю, що йдеться не про масштабну акцію, а про забезпечення заходів. Вони потрібні для того, щоб мабуть поміняти когось із керівництва. Просто відставити і призначити когось наступного. Я не думаю, що йдеться про якусь силову складову. Принаймні, поки що. Я зателефонував до своїх знайомих (в Росію. – Ред.). Ніхто нічого не бачив. Ніхто нічого не підтверджує поки. Може, це не видно оку. А якщо це не видно оку, значить, йдуть якісь оперативні заходи. Те, що когось знімуть, когось залишать – може бути так", – припустив Фейгін.

За його словами, путінський режим на тлі поразок в Україні та вибуху на Кримському мосту буде змушений "кинути народу кістку" і "покарати винних".

"Розбірки" між російським Міноборони та ФСБ

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що вибух на Кримському мосту влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

Радник глави ОП каже, що ФСБ хотіла арештувати російських генералів, посадивши своїх людей на ключові посади, щоб продовжити війну у тому вигляді, у якому її розуміє.

За словами Подоляка, говорити про можливий путч ще зарано, але в РФ назріває конфлікт між різними силовиками.

А тим часом, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, вчора, 8 жовтня, у Москві розпочались арешти військових. До Москви нібито увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти" Росгвардії. Натомість, всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність.

Чи може це бути пов'язане з підготовкою до перевороту, або боротьбою між "вежами Кремля", а саме між Міноборони РФ та ФСБ - поки не повідомляєтся.

Радник ОП Олексій Арестович уточнив, що за однією версією, росгвардійці дійсно заарештували військових, за іншою – нікого не чіпали.

Російський правозахисник Марк Фейгін раніше пояснював, що Путіну вигідний конфлікт між "вежами Кремля". Поки вежі Кремля воюють між собою, для Путіна – це ідеальна ситуація. Він виступає арбітром.

Путін втрачає владу

Не виключено, що ситуація могла вийти з-під контролю диктатора. Провісником цього міг бути публічний "наїзд" глави Чечні Кадирова та власника ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася, переконаний радник ОП Олексій Арестович.

Російський політолог і публіцист, який живе у США, Андрій Піонтковський заявив, що Путіну починають суперечити його найближчі соратники. Видання Washington Post з посиланням на розвідку США підтверджує, що серед найближчого оточення Путіна знайшлася особа, яка в останні тижні висловила незгоду з приводу його ведення війни в Україні.

Операція "наступник"

Секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева, відомого радикальними антизахідними та антиукраїнськими поглядами розглядають, як потенційного наступника Путіна. Також серед кнадидатів на "трон" - його син, міністр сільського господарства Дмитро Патрушев.