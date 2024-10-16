Військовий розкритикував експерта Харченка за черговий фейк про заборону імпорту електроенергії з ЄС

Політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов жорстко відреагував на заяви енергоексперта Олександра Харченка щодо нібито ризиків зупинки імпорту електроенергії в Україну. У своєму дописі Сазонов зазначив, що такі заяви є хибними та вже були спростовані Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

Сазонов підкреслив, що подібні фейки не лише сіють паніку серед українців, які готуються до зими, але й активно використовуються російською пропагандою. За його словами, російські медіа підхопили слова Харченка і розкручують тему про те, що Захід покидає Україну, а українська енергосистема зазнає краху, що грає на користь російським переговірникам і мобілізаційним кампаніям. Сазонов прямо звинуватив Харченка у сприянні ворогу, підкресливши, що його маніпуляції працюють на користь російської пропаганди, а не на захист України.

Нагадаємо, 14 жовтня Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що Компанія "Укренерго" може втратити сертифікацію, яка підтверджує спроможність оператора мереж працювати за європейськими стандартами. Це може статися вже на початку зими. Через це Україна, за його словами, може втратить можливість імпорту електроенергії, а заодно ця ситуація завдасть величезної шкоди процесу інтеграції ринку електроенергії України до Європи.

Секретаріат Європейського Енергоспівтовариства (ЄЕС) вийшов вчора із заявою, де назвав такими, що "вводять в оману", твердження про те, що процес сертифікації НЕК "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі пов'язаний із можливістю імпортувати е/е з Європи.

"Твердження про те, що цей процес (сертифікації "Укренерго" - ЕР) вплине на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС у зимовий період, вводять в оману. Імпорт енергії має вирішальне значення для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодну пору року, коли доступ до неї необхідний для основних послуг і суспільного добробуту", - йдеться в заяві Секретаріату ЄЕС на сайті у вівторок.

Секретаріат пояснив, що сертифікація "Укренерго" почалася задовго до війни з метою приведення її управління у відповідність до стандартів ЄС.

Раніше експерта Харченка уже неоднократно офіційно викривали на публікації фейків, зокрема Центр протидії дезінформації.