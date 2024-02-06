Військово-політичне "перезавантаження" України: Кулеба пояснив, чи зміняться відносини із Заходом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що військово-політичне "перезавантаження", яке очікується в Україні найближчим часом, не вплине на відносини Києва із західними партнерами.

Про це міністр сказав на спільному брифінгу в Києві разом зі своїм португальським колегою, цитує Reuters.

"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами", - зазначив він.

Кулеба зауважив, що президент Володимир Зеленський має конституційне право звільнити керівника армії, якщо вважає за потрібне. Будь-які потрясіння не будуть ознакою розколу у військових зусиллях України, додав він.

"У нас можуть бути дискусії про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети – розгрому Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І навколо цієї стратегічної мети немає жодних дискусій", - зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Зеленський анонсував "кроки перезавантаження" – про що йдеться.

Читайте також: