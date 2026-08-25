Військового виходу немає: США закликали Росію та Україну до поновлення переговорів

Прапори США, України та Росії / © ТСН

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США на засіданні Ради Безпеки ООН 24 серпня закликали Росію та Україну припинити удари по цивільних об’єктах. Вашингтон наполягає на негайному припиненні вогню та пошуку дипломатичного вирішення конфлікту.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа, повідомляє Укрінформ.

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Негреа заявив, що Сполучені Штати підтримують заклик президента Дональда Трампа до негайного припинення вогню та проведення добросовісних переговорів задля завершення війни між Росією та Україною.

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За його словами, після кожного нового удару кількість загиблих продовжує збільшуватися.

«Ми закликаємо обидві сторони припинити будь-які удари, які завдають шкоди цивільним суднам або створюють загрозу їхньому пошкодженню. Безглуздо продовжувати проливати кров невинних цивільних, коли військового вирішення цієї війни не існує», — сказав Негреа.

Він також закликав обидві країни «повернутися до переговорів», додавши, що США «відіграватимуть будь-яку конструктивну роль, яку зможуть, щоб сприяти переговорам між Москвою та Києвом для досягнення цього результату».

Водночас Негреа підкреслив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме майбутнє України як суверенної та процвітаючої держави.

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Нагадаємо, понад 50 країн ООН виступили із жорсткою заявою до Росії, закликавши її негайно припинити вогонь, сісти за стіл переговорів та досягти справедливого миру в Україні. Учасники засідання наголосили, що через посилення російських атак липень став найсмертельнішим місяцем для цивільних від березня 2022 року (загинуло щонайменше 437 українців), а загалом за час війни постраждало понад 68 тис. мирних жителів.

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