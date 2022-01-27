"Військову операцію тримають в кишені": Кулеба повідомив можливий нинішній план РФ щодо України

Кулеба наголосив, що Україна, на відміну від РФ, виконує взяті на себе зобов'язання з мирного врегулювання на Донбасі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що нинішнім планом Росії є спроба дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це він сказав на брифінгу.

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За його словами, основний план Росії передбачає не тільки концентрацію військ, а й проведення кібератак, поширення дезінформації. Він уточнив, що це відбувається вже зараз. Натомість, він запевнив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв.

"Кількість російських військ стає все більшою, але ми вважаємо, що зараз план Росії полягає в тому, що використати загрозу застосування сили, щоб дестабілізувати Україну зсередини, посіяти паніку і змусити нас йти на поступки. Наш головний пріоритет - не дозволити Росії реалізувати її основний план, але Україна готова до будь-яких сценаріїв, ми не повинні виключати нічого", - сказав Кулеба.

З його слів, військова операція РФ проти України - це те, що Кремль поки "тримає в кишені". Проте, очільник МЗС вказав, що у такому разі буде боротьба не тільки за Україну, а за "стабільність ЄС, Заходу в широкому сенсі слова".

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Також Кулеба наголосив, що Україна, на відміну від РФ, виконує взяті на себе зобов'язання з мирного врегулювання на Донбасі, а тому, за його словами, "зараз не Україна повинна йти на поступки, а Росія".

"Ми були більш ніж конструктивними в останні роки, ми конструктивно налаштовані і зараз, але на поступки повинна йти Росія", - підсумував він.

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