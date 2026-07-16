Військовий, а не політик: у США сказали, який посол зможе домовитись про нові Patriot для України

Американці хочуть бачити послом України військового замість політика / © Associated Press

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Замість того, щоб призначати на найважливішу дипломатичну посаду чергового політика, президенту України Володимиру Зеленському радять відправити до США людину з реальним військовим досвідом. На думку експертів, ідеальним кандидатом стане фахівець із Сил безпілотних систем, який зможе спілкуватися з Пентагоном на рівних.

Про це пише американський бізнесмен, голова Американо-українського комітету політичної дії Джед Санден у своїй авторській колонці для польського видання Onet.

Відмова Свириденко та обмін на Patriot

Київ мав намір заповнити вакантну посаду в США кар’єрним політиком, запропонувавши це крісло експрем’єрці Юлії Свириденко. Однак вона відмовилася замінити Ольгу Стефанішину у Вашингтоні. Автор матеріалу наголошує, що переведення політичного союзника за кордон заради «м’якого приземлення» зараз є абсолютно хибним кроком.

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Натомість Україні потрібна людина, яка розуміється на дронах, адже це єдина сфера, де Київ може не лише просити про допомогу, а й ділитися унікальним досвідом. Американські стратеги активно вивчають українську доктрину, щоб зрозуміти бойовий успіх нашого флоту дронів.

«Відносини стають обміном: нам потрібні ваші системи Patriot, ви повинні зрозуміти, чого ми навчилися про знищення бронетехніки за допомогою квадрокоптера за 500 доларів», — підкреслює Джед Санден.

Військовий авторитет поза політикою

Допомога Україні стала предметом запеклих міжпартійних суперечок у США, тому нашій державі потрібен представник, який стоятиме над політичними баталіями. В американській культурі збройні сили традиційно залишаються поза партійними розбіжностями, тому солдат на посаді посла ніколи не сприйматиметься Конгресом як чийсь політичний інтриган.

Україна вже має успішний приклад такого підходу: колишній головнокомандувач Валерій Залужний працює послом у Лондоні, і до його слів британські оборонні кола справді дослухаються. Подібний крок зробив Ізраїль у 1968 році, коли відправив до Вашингтона Іцхака Рабіна одразу після його командування у Шестиденній війні. Тоді саме цей військовий досвід допоміг міцно закласти фундамент сучасних безпекових відносин між США та Ізраїлем.

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Нагадаємо, Зеленський остаточно ще не визначився з тим, хто очолить Міноборони. Проте він не виключив, що міністром оборони може стати ексглава МВС Ігор Клименко.

Втім, стало відомо, що Клименко наразі відмовляється очолювати Міністерство оборони. Найближчим часом може відбутися ще одна розмова між президентом та Михайлом Федоровим, який подав у відставку з посади очільника Міноборони.

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