Військовий експерт назвав дієвий метод, як зменшити кількість атак по Українї

Військовий експерт Ігор Романенко / © Радіо Свобода

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Для зменшення кількості атак по Україні необхідно завдати ударів по виробничих потужностях Росії, які виробляють дрони

Таку думку висловив військовий експерт Ігор Романенко в етері КИЇВ24.

«Це треба нашими дальними засобами бити по підприємствах, де виробляються ці дрони. У даному випадку, наприклад, в Татарстані, і для цього використовували дрони, які діють у нас 2,5 тисячі кілометрів, 3 тисячі вже є. А також ракетне питання зброєю застосовували, щоб доставати до тисячі кілометрів, ми можемо це робити», — сказав він.

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За його словами, також треба бити по складах озброєння, де знаходяться ці літальні апарати. І потім, якщо це безпосередньо дронів, то дрони, майданчики, пуски, пускали в установки.

«Це суперечливо, більш ефективно діє по цим. Але ми бачимо, що в горах масштабу вироблення, якщо місяць тому вони випускали до 150, то зараз близько 200 дронів за добу на капищу, де потрібно концентрувати свої зусилля і відповідним чином б’ють», — додав експерт.

Він розповів, що на цей час відбувається розробка нових систем знищення дронів, які є більш доступними за вартістю та ефективними у повітряних боях.

«І тепер тут йде розробка і прийняття на озброєння систем, які були більш дешеві і ефективні щодо знищення дронів в повітря. Це діють і комплекси зенітні, так і зенітні артилерійські засоби. Пливають підрозділи радіоелектронної боротьби на дії цих дронів, тобто виводяться мобільні групи. Але ворог проводить технічно удосконалені характеристики усіх ударних апаратів, а також організаційні відповідні дії, тобто тактику змін. Десь він по місцевості знижує, щоб це було над Хмарочосом, і безпосередньо прилітають», — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 30 березня 2025 року росіяни знову атакували Україну. Загарбники випустили понад 100 безпілотників.